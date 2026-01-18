प्रयागराज के ऐतिहासिक माघ मेले में आज मौनी अमावस्या पर आस्था का सागर उमड़ पड़ा है. तड़के से ही लाखों श्रद्धालु त्रिवेणी संगम पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं. संगम तट पर ‘हर हर गंगे' और आस्था के जयकारों के बीच श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है. भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए हैं. मेला क्षेत्र में 900 अतिरिक्त पुलिस जवानों की तैनाती की गई है, ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो. घाटों पर लगातार निगरानी रखने के लिए मोटरबोट और जल पुलिस की टीमों को लगाया गया है. साथ ही मेडिकल इमरजेंसी से निपटने के लिए एंबुलेंस और स्वास्थ्य टीमों को भी रणनीतिक स्थानों पर तैनात किया गया है.

Mauni Amavsya 2026 Live Updates:

