कौन हैं अमिताभ बच्चन के दामाद, राज कपूर से है गहरा रिश्ता, 83 की उम्र में काम करने वाले बिग बी भी नेटवर्थ में रह गए पीछे

जब बॉलीवुड और बिजनेस की दुनिया आपस में मिलती है, तो कई रोचक कहानियां सामने आती हैं. ऐसी ही एक कहानी निखिल नंदा की है, जो न सिर्फ एक बड़े कारोबारी हैं बल्कि बॉलीवुड के सबसे मशहूर परिवारों से भी जुड़े हुए हैं. निखिल नंदा अमिताभ बच्चन के दामाद हैं और देश की जानी-पहचानी कंपनी एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं. उनकी देखरेख में कंपनी का मार्केट कैप करीब 42,141 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है. बिजनेस की अच्छी समझ, मजबूत फैमिली बैकग्राउंड और शांत लेकिन असरदार पर्सनालिटी ने निखिल नंदा को अलग पहचान दिलाई है, यही वजह है कि वो अक्सर चर्चा में रहते हैं.

निखिल नंदा का बिजनेस सफर

निखिल नंदा का जन्म 18 मार्च 1974 को हुआ था. उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई देहरादून के जाने-माने दून स्कूल से की. इसके बाद उन्होंने अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के व्हार्टन स्कूल से बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की. पढ़ाई पूरी करने के बाद निखिल नंदा ने एस्कॉर्ट्स ग्रुप में जिम्मेदारी संभाली और धीरे-धीरे कंपनी को आगे बढ़ाया. आज एस्कॉर्ट्स कुबोटा खेती-किसानी से जुड़ी मशीनों के सेक्टर में बड़ी पहचान बना चुकी है.

निखिल नंदा की सैलरी और नेटवर्थ

डीएनए की रिपोर्ट की मानें तो निखिल नंदा की अनुमानित नेट वर्थ 60 करोड़ रुपये है. जबकि एस्कॉर्ट्स कुबोटा, जिसके वह चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं. उसका रेवेन्यू 7014 करोड़ रुपये है (2021 तक). रिपोर्ट्स के मुताबिक, निखिल नंदा की सैलरी 13.1 करोड़ रुपये है और वह इस कंपनी में 36.59 प्रतिशत की हिस्सेदारी के मालिक भी

बच्चन परिवार से रिश्ता

निखिल नंदा की शादी अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन से हुई है. शादी के बाद से ही निखिल का नाम बच्चन परिवार से जुड़ गया. हालांकि श्वेता फिल्मों से दूर रहीं, लेकिन सोशल और लिटरेरी फील्ड में काफी एक्टिव रहती हैं.

राज कपूर से है खास नाता

निखिल नंदा का बॉलीवुड कनेक्शन सिर्फ बच्चन परिवार तक सीमित नहीं है. वो दिवंगत अभिनेता और फिल्ममेकर राज कपूर के नाती हैं. उनकी मां रितु नंदा, राज कपूर की बेटी हैं. इस तरह ऋषि कपूर, रणधीर कपूर और राजीव कपूर उनके मामा लगते हैं. वहीं करीना कपूर खान, करिश्मा कपूर और रणबीर कपूर उनके कजिन हैं.

फैमिली और आने वाली पीढ़ी

निखिल और श्वेता के दो बच्चे हैं, नव्या नवेली नंदा और अगस्त्य नंदा. नव्या पॉडकास्ट और सोशल वर्क से जुड़ी हुई हैं, जबकि अगस्त्य ने जोया अख्तर की फिल्म द आर्चीज से एक्टिंग की शुरुआत की है.