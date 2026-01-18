India vs New Zealand 3rd ODI Match Live Cricket Score: भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने इंदौर के होल्कर स्टेडियम में वनडे सीरीज के आखिरी और निर्णायक मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है. भारतीय टीम ने प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव किया है. अर्शदीप की प्लेइंग इलेवन में वापसी हुई है, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा को बाहर बैठना पड़ा है. जबकि न्यूजीलैंड बिना किसी बदलाव के उतरी है. सीरीज अभी 1-1 से बराबरी पर है, ऐसे में जो टीम आज का मैच जीतेगी, वो सीरीज अपने नाम करेगी. इस मैदान पर बल्लेबाज काफी रन बनाते हैं, ऐसे में उम्मीद है कि आज का मैच बड़े स्कोर वाला होगा.

ऐसी है दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

भारत प्लेइंग इलेवन: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज

न्यूजीलैंड प्लेइंग इलेवन: डेवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, विल यंग, ​​डैरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, मिशेल हे (विकेटकीपर), माइकल ब्रैसवेल (कप्तान), ज़ाकरी फाउल्क्स, काइल जैमीसन, क्रिस्टियन क्लार्क, जेडन लेनॉक्स

रोहित के निशाने पर रिकॉर्ड

रोहित शर्मा अगर इंदौर में दो छक्के लगाते हैं तो वह न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में सबसे अधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे. शाहिद अफरीदी ने 38 मैचों की 35 पारियों में 50 छक्के लगाए हैं. जबकि रोहित शर्मा ने 33 मैचों की 31 पारियों में 49 छक्के लगाए थे. इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर क्रिस गेल हैं. क्रिस गेल ने 30 मैचों में 45 छक्के लगाए हैं.

कोहली छोड़ देंगे पोटिंग-सहवाग को पीछे

विराट कोहली अगर इंदौर में शतक लगाते हैं तो वह न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में सबसे अधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे. रिकी पोंटिंग ने 51 मैचों में 6 शतक लगाए हैं. जबकि वीरेंद्र सहवाग ने 23 मैचों में 6 शतक लगाए हैं. कोहली ने 35 मैचों में 6 शतक लगाए हैं.

