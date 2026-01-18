विज्ञापन
विशेष लिंक
14 minutes ago

India vs New Zealand 3rd ODI Match Live Cricket Score: भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने इंदौर के होल्कर स्टेडियम में वनडे सीरीज के आखिरी और निर्णायक मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है. भारतीय टीम ने प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव किया है. अर्शदीप की प्लेइंग इलेवन में वापसी हुई है, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा को बाहर बैठना पड़ा है. जबकि न्यूजीलैंड बिना किसी बदलाव के उतरी है. सीरीज अभी 1-1 से बराबरी पर है, ऐसे में जो टीम आज का मैच जीतेगी, वो सीरीज अपने नाम करेगी. इस मैदान पर बल्लेबाज काफी रन बनाते हैं, ऐसे में उम्मीद है कि आज का मैच बड़े स्कोर वाला होगा.  

ऐसी है दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

भारत प्लेइंग इलेवन: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज

न्यूजीलैंड प्लेइंग इलेवन: डेवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, विल यंग, ​​डैरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, मिशेल हे (विकेटकीपर), माइकल ब्रैसवेल (कप्तान), ज़ाकरी फाउल्क्स, काइल जैमीसन, क्रिस्टियन क्लार्क, जेडन लेनॉक्स

रोहित के निशाने पर रिकॉर्ड

रोहित शर्मा अगर इंदौर में दो छक्के लगाते हैं तो वह न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में सबसे अधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे. शाहिद अफरीदी  ने 38 मैचों  की 35 पारियों में 50 छक्के लगाए हैं. जबकि रोहित शर्मा ने 33 मैचों की 31 पारियों में 49 छक्के लगाए थे. इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर क्रिस गेल हैं. क्रिस गेल ने 30 मैचों में 45 छक्के लगाए हैं.

कोहली छोड़ देंगे पोटिंग-सहवाग को पीछे

विराट कोहली अगर इंदौर में शतक लगाते हैं तो वह न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में सबसे अधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे. रिकी पोंटिंग ने 51 मैचों में 6 शतक लगाए हैं. जबकि वीरेंद्र सहवाग ने 23 मैचों में 6 शतक लगाए हैं. कोहली ने 35 मैचों में 6 शतक लगाए हैं.

Here are the LIVE Updates of India vs New Zealand 3rd ODI 2026 Match Today Straight from Holkar Cricket Stadium, Indore

Jan 18, 2026 13:05 (IST)
Link Copied
Share

IND vs NZ Live Score: प्रसिद्ध बाहर, अर्शदीप की वापसी

भारतीय टीम ने प्लेइंग इलेवन में बदलाव किया है. तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को बाहर बैठना पड़ा है. उनकी जगह अर्शदीप की वापसी हुई है. जबकि न्यूजीलैंड ने कोई बदलाव नहीं किया है.

Jan 18, 2026 13:04 (IST)
Link Copied
Share

IND vs NZ Live Score: भारत ने जीता टॉस

गिल ने सिक्का उछाला, न्यूजीलैंड के कप्तान ने हेड कहा. सिक्का गिल के पक्ष में गिरा है. भारतीय कप्तान ने गेंदबाजी का फैसला लिया.

Jan 18, 2026 12:59 (IST)
Link Copied
Share

IND vs NZ Live Score: टॉस टाइम

टॉस का समय हो गया है. दोनों देशों के कप्तान क्रीज पर हैं. गिल और रवि शास्त्री ने बीच हल्का -फुल्का मचाक.

Jan 18, 2026 12:48 (IST)
Link Copied
Share

IND vs NZ Live Score: थोड़ी देर में होगा टॉस

मैच का टॉस थोड़ी देर में होगा. भारत की नजर सीरीज डिसाइडर को अपने नाम करने पर होगी.

Jan 18, 2026 12:15 (IST)
Link Copied
Share

India vs New Zealand 3rd ODI Live: कोहली छोड़ देंगे पोटिंग-सहवाग को पीछे

विराट कोहली अगर इंदौर में शतक लगाते हैं तो वह न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में सबसे अधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे. रिकी पोंटिंग ने 51 मैचों में 6 शतक लगाए हैं. जबकि वीरेंद्र सहवाग ने 23 मैचों में 6 शतक लगाए हैं. कोहली ने 35 मैचों में 6 शतक लगाए हैं.

Jan 18, 2026 12:12 (IST)
Link Copied
Share

India vs New Zealand 3rd ODI Live: रोहित शर्मा की नजर अफरीदी के रिकॉर्ड पर

रोहित शर्मा अगर इंदौर में दो छक्के लगाते हैं तो वह न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में सबसे अधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे. शाहिद अफरीदी  ने 38 मैचों  की 35 पारियों में 50 छक्के लगाए हैं. जबकि रोहित शर्मा ने 33 मैचों की 31 पारियों में 49 छक्के लगाए थे. इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर क्रिस गेल हैं. क्रिस गेल ने 30 मैचों में 45 छक्के लगाए हैं.

Jan 18, 2026 12:04 (IST)
Link Copied
Share

India vs New Zealand 3rd ODI Live: कैसी रहेगी पिच

होकर स्टेडियम की पहचान हमेशा से बल्लेबाजों के लिए मददगार पिच के रूप में रही है. छोटी बाउंड्री और सपाट विकेट बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका देते हैं. घरेलू टीम की उम्मीदें एक बार फिर से रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे सीनियर्स से जुड़ी होंगी, जिन पर इस निर्णायक मैच में सबकी निगाहें रहेंगी.

Jan 18, 2026 12:01 (IST)
Link Copied
Share

IND vs NZ LIVE Score: न्यूजीलैंड की नजरें इतिहास रचने पर

इतिहास की बात करें तो न्यूज़ीलैंड के लिए भारत की सरजमीं हमेशा कठिन रही है. अब तक भारत में खेली गई सात द्विपक्षीय वनडे सीरीज में कीवी टीम एक भी नहीं जीत सकी है. कुल मिलाकर भारत में भारत के खिलाफ खेले गए 41 पूरे वनडे मुकाबलों में से न्यूजीलैंड सिर्फ नौ जीत सका है. ऐसे में यह मैच मेहमान टीम के लिए इतिहास बदलने का दुर्लभ अवसर है.

Jan 18, 2026 12:00 (IST)
Link Copied
Share

IND vs NZ LIVE Score: शुभमन गिल की नजरें रिकॉर्ड पर

शुभमन गिल एक बड़े व्यक्तिगत रिकॉर्ड के करीब हैं. शुभमन गिल को वनडे में अपने 3000 रन पूरे करने के लिए 70 रनों की जरूरत है. शुभमन गिल ने अभी तक 60 वनडे की इतनी ही पारियों में 2930 रन बनाए हैं. अगर वह इंदौर में 70 रनों की पारी खेलते हैं तो वह दुनिया के दूसरे सबसे तेज 3000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे.

Jan 18, 2026 11:57 (IST)
Link Copied
Share

IND vs NZ LIVE Score: क्या अर्शदीप को मिलेगा मौका

क्या अर्शदीप सिंह को मौका मिलेगा? क्या आयुष अपना डेब्यू कर पाएंगे? इन सवालों पर फैंस की नजरें होंगी. इसकी उम्मीद काफी कम है कि टीम मैनेजमेंट एक हार के बाद टीम संयोजन में कोई बदलाव करना चाहेगा.

Jan 18, 2026 11:31 (IST)
Link Copied
Share

IND vs NZ LIVE Score: इंदौर में करो या मरो वाला जंग

इंदौर के होलकर स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का आखिरी वनडे मैच खेला जाएगा. यह मैच सीरीज का डिसाइडर है. इस मैच को जीतने वाली टीम सीरीज पर 2-1 से कब्जा कर लेगी. इंदौर में भारतीय टीम का वनडे में रिकॉर्ड शानदार रहा है. अबतक खेले 7 मैच में भारत ने सभी 7 मैच जीते हैं. आजके मैच में सबकी नजर एक बार फिर विराट कोहली और रोहित शर्मा पर होगी. बता दें कि इसके बाद रोहित और विरा 6 महीने के बाद इंडियन जर्सी में दिखेंगे.

Comments
पूरी स्टोरी पढ़ें

Track Latest News Live on NDTV.com and get news updates from India and around the world

फॉलो करे:
India, New Zealand, India Vs New Zealand 2026, Virat Kohli, Rohit Gurunath Sharma, Shubman Singh Gill, Gautam Gambhir, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now