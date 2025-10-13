Video: शेन वार्न की तरह ये गेंदबाज भी फेंक चुके हैं करिश्माई गेंद, लिस्ट में कुलदीप और हरभजन सिंह भी शामिल

Top 5 mystery spinners of all time: वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली टेस्ट मैच में कुलदीप यादव ने अपनी करिश्माई गेंद से शाई होप को वेस्टइंडीज की पहली पारी में बोल्ड किया था. यह गेंद बेहद ही शानदार थी. कुलदीप ने 'बॉल ऑफ सेंचुरी' या उससे मिलती जुलती करिश्माई गेंद डाली थी जिसपर होप बोल्ड हो गए थे. बता दें कि भारतीय पिच पर भारतीय स्पिनर्स अपनी करिश्माई गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं. विश्व क्रिकेट में कई दूसरे स्पिनर्स भी अपनी कातिलिना गेंदबाजी के लिए जाने गए हैं. इस मामले में सबसे पहला नाम शेन वार्न का आता है.

Kuldeep Yadav has become the fastest bowler to claim the most five-wicket hauls in Test history.



- 5* Kuldeep Yadav (15 Tests)

- 5 Johnny Wardle (28)

- 4 Paul Adams (45)



शेन वार्न की 'बॉल ऑफ द सेंचुरी'

4 जून 1993 को एशेज सीरीज के दौरान मैनचेस्टर टेस्ट मैच में शेन वार्न ने इंग्लैंड के माइक गैटिंग के खिलाफ एक ऐसी गेंद फेंकी थी जिसे 'बॉल ऑफ द सेंचुरी' के नाम से जाना जाता है. वार्न की यह गेंद पिच के बाहर से टप्पा खाती है और घूमकर लेग स्टंप के ऊपर से निकलकर ऑफ स्टंप को उड़ा देती है. बल्लेबाज खुद पर यकीन नहीं कर पाते हैं कि ऐसा भी हो सकता है. वार्न के इस गेंद को 'बॉल ऑफ द सेंचुरी' के नाम से जाना जाता है और आज तक इस गेंद के बारे में बात होती है.

मुथैया मुरलीधरन

मुथैया मुरलीधरन एक ऐसे स्पिनर रहे हैं जिन्हें रहस्मयी गेंद के लिए जाना जाता है. 'बॉल ऑफ सेंचुरी' की तरह गेंद फेंकना किसी भी ऑफ स्पिनर के लिए पेंकना आसान नहीं होता है लेकिन 1998 में इंग्लैंड में खेले गए अपने पहले टेस्ट में मुरलीधरन ने ऐसी ही एक गेंद फेंककर करिश्मा कर दिया था. यूं तो मुरलीधरन ने टेस्ट में 800 विकेट लिए हैं लेकिन उनकी यह गेंद आजतक फैन्स नहीं भूले हैं.

अनिल कुंबले

भारत के अनिल कुंबले सबसे बेहतरीन स्पिनर्स में से एक रहे हैं. अपने करियर में कुंबले ने कई ऐसी गेंद फेंकी थी जिसका जवाब बल्लेबाजों के पास नहीं होता था. भारतीय दिग्गज कुंबले भी ऑस्ट्र्रेलियाई बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूटा करते थे. 1998 के एक टेस्ट मैच के दौरान कुंबले ने अपनी टॉप स्पिन से पोंटिंग को बोल्ड किया था. पोटिंग गेंद की लाइन से चकमा खा गए थे और गेंद को न खेलकर बोल्ड हो गए थे.

हरभजन सिंह vs रिकी पोंटिंग

साल 2008 में नागपुर टेस्ट मैच में हरभजन सिंह ने रिकी पोंटिंग को बोल्ड किया था. ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी के दौरान भज्जी ने पोंटिंग को अपनी खतरनाक ऑफ स्पिन गेंद पर बोल्ड मारा था. पोंटिंग, भज्जी की गेंद को बैक फुट पर जाकर मारने की कोशिश की थी लेकिन गेंद सीधे स्टंप में घुस गई थी. पोंटिंग बस देखते रह गए थे. बता दें कि पोंटिंग को भज्जी ने सबसे ज्यादा बार आउट किया है. हरभजन ने टेस्ट में पॉन्टिंग को कुल 10 बार आउट करने में सफलता हासिल की है.

