India vs West Indies LIVE, 2nd Test, Day 4: कैंपबेल-होप क्रीज पर डटे, वेस्टइंडीज पर पारी से हार का खतरा

India vs West Indies LIVE, 2nd Test, Day 4: चौथे दिन के खेल का आगाज हो चुका है. वेस्टइंडीज पर अभी भी पारी से हार का खतरा है. शाई होप और जॉन कैंपबेल क्रीज पर मौजूद हैं. दोनों के बीच शतकीय साझेदारी हुई है. बता दें कि तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक वेस्टइंडीज ने तीन विकेट पर 173 बनाए थे. शाई होप 66 रन और कैंपबेल 87 रन पर नाबाद थे. (IND vs WI SCORECARD)

भारत ने पहली पारी में बनाए 518 रन

भारत के 518/5 d रन के जवाब में वेस्टइंडीज पहली पारी में 248 रन पर आउट हो गई थी, भारत ने वेस्टइंडीज को फॉलोऑन दिया था. फॉलोऑन मिलने के बाद वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने जमकर फाइट किया है.

