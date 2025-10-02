IND vs WI: 'मियां भाई' की गेंद ने मचाया बवाल, सदमे में शिवनारायण चंद्रपॉल का बेटा, जुरेल ने सुपरमैन बनकर लपका कैच

IND vs WI, 1st Test, Dhruv Jurel catch: वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में मोहम्मद सिराज ने अपनी कसी हुई गेंदबाजी से वेस्टइंडीड के ओपनर तेज नारायण चंद्रपॉल को हैरान कर दिया. वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज शिवनारायण चंद्रपॉल के बेटे तेज नारायण चंद्रपॉल बिना रन बनाए आउट हो गए. 'मियां भाई' सिराज की गेंद पर तेज नारायण चंद्रपॉल विकेटकीपर ध्रुव जुरेल के हाथों कैच कर लिए गए. जुरेल ने सुपरमैन बनकर एक कमाल का कैच लेकर तेज नारायण चंद्रपॉल की पारी का अंत कर दिया. बता दें कि मैच में वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था.

Dhruv Jurel as a Test Wicket Keeper 🥶 pic.twitter.com/OvKBWgYfnS — CricSachin (@Sachin_Gandhi7) October 2, 2025

ध्रुव जुरेल का शानदार कैच, बल्लेबाज हो गया निराश

सिराज की गेंद लेग स्टंप के हल्का बाहर थी. बल्लेबाज ने गेंद को छेड़ने का फैसला किया. गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लेकर विकेटकीपर के पास चली गई. जुरेल ने बढ़िया जज किया और दायीं ओर गोता लगाकर एक शानदार कैच लपक लिया. चंद्रपॉल आउट होने के बाद ख़ुद भी निराश थे. उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इस तरह का भी कैच ले सकता है.

भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने कहा कि टीम दो तेज गेंदबाज और तीन स्पिनर के साथ मैदान में उतर रही है. टीम में नीतिश कुमार रेड्डी की वापसी हुई है. वेस्टइंडीज की टीम दो स्पिनर और दो तेज गेंदबाजों के साथ मैदान में उतर रही है.

भारतीय प्लेइंग इलेवन

यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुबमन गिल (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, वाशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रित बुमरा, मोहम्मद सिराज

वेस्टइंडीज प्लेइंग इलेवन

तेज नारायण चंद्रपॉल , जॉन कैंपबेल, एलिक अथानाज़, ब्रैंडन किंग, शाई होप (विकेटकीपर), रोस्टन चेज़ (कप्तान), जस्टिन ग्रीव्स, जोमेल वारिकन, खैरी पियरे, जोहान लेने, जेडेन सील्स