Video: बिना बल्ले से शॉट लगे, एक गेंद पर बने 6 रन, यकीन करना हो रहा मुश्किल

- एक लोकल क्रिकेट मैच में बिना शॉट लगे एक गेंद पर छह रन बनाना मुमकिन हुआ है जो अब वायरल है.
- वीडियो में चार बार रन आउट प्रयास असफल होने के बाद बल्लेबाज ने कुल छह रन भागकर बना लिए.
- इस फनी क्रिकेट वीडियो को देखने के बाद दर्शकों की हंसी नहीं रुक रही है.
Funny Cricket Memes: कभी-कभी क्रिकेट के मैदान पर कुछ ऐसे नजारे देखने को मिल जाते हैं जिसे देखकर आपकी हंसी नहीं रूकती है. ऐसे ही कुछ देखने को मिला है. भला, यह कैसे मुमकिन है कि बिना शॉट लगे एक गेंद पर 6 रन बन सके, लेकिन ऐसा असंभव कमाल को क्रिकेटरों ने संभव कर दिखाया है. . एक लोकल क्रिकेट का वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें एक गेंद पर 6 रन बने हैं और वह भी गेंद और बल्ले का संपर्क हुए बिना. सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है. दरअसल, 4 असफल रन-आउट प्रयास और बल्लेबाज ने भागकर 6 रन ले लिए. इस वीडियो को देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे. इस वीडियो पर फैन्स के खूब सारे कमेंट भी आ रहे हैं.
🚨 FIRST TIME IN CRICKET HISTORY 🚨— Richard Kettleborough (@RichKettle07) August 18, 2025
- 6 Runs were scored in 1 ball, without touching the ball and 4 failed run-out attempts 😂
- A Must Watch Video 😅 pic.twitter.com/0kG8A3PG88
इस फनी वीडियो को देखकर फैन्स के खूब सारे रिएक्शन भी आ रहे हैं. कुछ लोगों ने वीडियो देखकर इसे पाकिस्तानी क्रिकेटर करार दे रहे हैं तो लोगों ने कहा कि. इस वीडियो को जानबूझकर वायरल करने के लिए ही बनाया गया है.
Hilarious— Balasubramaniam M (@mbala68) August 18, 2025
In ki halt to pakistan ke filders se bhi jyada kharab h🤣🤣🤣— Indian cricket fans (@lalit1823) August 18, 2025
They should actually not be eligible to play gally cricket.— Champak Bora (চম্পক বৰা) (@champaliveee) August 18, 2025
फैन्स इस वीडियो को देखकर जमकर कमेंट कर रहे हैं.
They could have easily completed a century😄— Pramod Arra (@pramod_arra) August 18, 2025
Bangladesh vs pakistan match😂— porki's slayer (@AnupBha71826493) August 18, 2025