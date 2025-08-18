विज्ञापन
Video: बिना बल्ले से शॉट लगे, एक गेंद पर बने 6 रन, यकीन करना हो रहा मुश्किल

Cricket Funny Videos: भला, यह कैसे मुमकिन है कि बिना शॉट लगे एक गेंद पर 6 रन बन सके, लेकिन ऐसा असंभव कमाल को क्रिकेटरों ने संभव कर दिखाया है.

Video: बिना बल्ले से शॉट लगे, एक गेंद पर बने 6 रन, यकीन करना हो रहा मुश्किल
Cricket Funny video in 2025
Funny Cricket Memes:  कभी-कभी क्रिकेट के मैदान पर कुछ ऐसे नजारे देखने को मिल जाते हैं जिसे देखकर आपकी हंसी नहीं रूकती है. ऐसे ही कुछ देखने को मिला है. भला, यह कैसे मुमकिन है कि बिना शॉट लगे एक गेंद पर 6 रन बन सके, लेकिन ऐसा असंभव कमाल को क्रिकेटरों ने संभव कर दिखाया है. . एक लोकल क्रिकेट का वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें एक गेंद पर 6 रन बने हैं और वह भी गेंद और बल्ले का संपर्क हुए बिना. सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है. दरअसल, 4 असफल रन-आउट प्रयास और बल्लेबाज ने भागकर 6 रन ले लिए. इस वीडियो को देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे. इस वीडियो पर फैन्स के खूब सारे कमेंट भी आ रहे हैं. 

इस फनी वीडियो को देखकर फैन्स के खूब सारे रिएक्शन भी आ रहे हैं. कुछ लोगों ने वीडियो देखकर इसे पाकिस्तानी क्रिकेटर करार दे रहे हैं तो लोगों ने कहा कि. इस वीडियो को जानबूझकर वायरल करने के लिए ही बनाया गया है.  

फैन्स इस वीडियो को देखकर जमकर कमेंट कर रहे हैं.  

Cricket
