अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को गाजा के लिए उनकी 20-सूत्रीय योजना पर सहमति जताने के लिए धन्यवाद दिया. साथ ही ट्रंप ने फिलिस्तीनी समूह हमास को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि हमास इसे अस्वीकार करता है तो उसे खत्‍म करने के लिए इजरायल को अमेरिका का "पूरा समर्थन" प्राप्त होगा. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि नेतन्याहू से मुलाकात और 20 सूत्रीय शांति योजना जारी करने के बाद अमेरिका गाजा युद्ध में शांति स्थापित करने के "बहुत करीब" है.

व्हाइट हाउस में नेतन्याहू के साथ बोलते हुए ट्रंप ने कहा, "हमास के खतरे को खत्म करने के लिए इजरायल को मेरा पूरा समर्थन है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम शांति के लिए एक समझौता करेंगे और अगर हमास इस समझौते को अस्वीकार करता है, जो हमेशा संभव है, तो वे ही एकमात्र विकल्प बचेंगे. बाकी सभी ने इसे स्वीकार कर लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें सकारात्मक जवाब मिलेगा."

नेतन्‍याहू के उपनाम से संबोधित करते हुए राष्‍ट्रपति ट्रंप ने कहा, "जो चीजें सैकड़ों और हजारों सालों से चली आ रही हैं, हम उन्हें बदलने जा रहे हैं, कम से कम हम बहुत-बहुत करीब हैं और मुझे लगता है कि हम बहुत करीब हैं और मैं बीबी को वास्तव में इसमें शामिल होने और काम करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं."

गाया के लिए 20 सूत्री योजना में क्‍या है?

20 सूत्री योजना में कहा गया है कि दोनों पक्षों के बीच सहमति होने पर, "युद्ध तुरंत समाप्त हो जाएगा" और इजरायली सेना हमास द्वारा बंधक बनाए गए अंतिम लोगों की रिहाई के समय पर वापस लौट जाएगी. इस प्रारंभिक अवधि के दौरान, युद्धविराम लागू रहेगा.

इस योजना के प्रमुख बिंदुओं में से एक में "अस्थायी अंतराष्‍ट्रीय स्थिरीकरण बल" की तैनाती और ट्रंप के नेतृत्व में एक ट्रांजिशनल अथॉरिटी का गठन शामिल है.

इस समझौते के तहत हमास के लड़ाकों पूरी तरह निरस्त्र होना होगा और उन्हें भविष्य में सरकार में किसी भी भूमिका से बाहर रखा जाएगा. हालांकि जो लोग "शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व" के लिए सहमत होंगे, उन्हें क्षमादान दिया जाएगा.

अमेरिकी राष्‍ट्रपति के रुख में दिखा बदलाव

अमेरिकी राष्‍ट्रपति के पहले के रुख में महत्‍वपूर्ण बदलाव आया है,‍ जिसमें कहा गया है कि फिलिस्तीनियों को जाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा. दस्‍तावेज के मुताबिक, "हम लोगों को रुकने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और उन्हें एक बेहतर गाजा बनाने का अवसर प्रदान करेंगे."

अमेरिकी राष्ट्रपति ने पिछले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र में प्रमुख अरब नेताओं से मुलाकात की थी और रविवार को सोशल मीडिया पर कहा था कि "सभी लोग पहली बार किसी खास चीज के लिए तैयार हैं."

उधर, नेतन्याहू ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र में दिए अपने आक्रामक भाषण में हमास के खिलाफ "काम पूरा करने" की कसम खाई और फिलिस्तीनी राज्य का दर्जा अस्वीकार कर दिया, जिसे हाल ही में कई पश्चिमी देशों ने मान्यता दी है.