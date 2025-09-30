Breaking News Share Twitter

क्वेटा में जबदस्त धमाका, 4 की मौत, पाकिस्तान फौज की गाड़ी को बनाया निशाना

पाकिस्तान के क्वेटा इलाके में मंगलवार को जबरदस्त धमाका हुआ. इसमें 4 लोगों की मौत होने की खबर है. खबरों के मुताबिक, पाकिस्तान फौज की गाड़ी को निशाना बनाया गया है. खबरों के मुताबिक, धमाके में क्वेटा शहर में फ्रंटियर कॉर्प्स के मुख्यालय को निशाना बनाया गया. इस विस्फोट में 15 से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी खबर है.