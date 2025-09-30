ट्रंप की जिद से 'ठप' हो सकता है अमेरिका, शटडाउन लगभग तय, उथल-पुथल के आसार

अमेरिका पर एक बार फिर से शटडाउन का खतरा मंडरा रहा है. सात साल में ये पहला मौका होगा, जब फंड न मिलने पर ट्रंप के देश में कई सेवाएं ठप होने लगेंगी. 2018 में ट्रंप के पिछले कार्यकाल में शटडाउन 34 दिन तक चला था. इस बार खतरा ज्यादा बड़ा है क्योंकि ट्रंप इसकी आड़ में लाखों कर्मचारियों की छंटनी कर सकते हैं. कई अहम योजनाओं को बंद कर सकते हैं. शटडाउन से ठीक पहले उन्होंने इसके संकेत भी दे दिए.

क्या होता है शटडाउन?

अमेरिकी सरकार के विभिन्न विभागों को चलाने के लिए मोटी रकम की जरूरत पड़ती है. इसके लिए संसद (कांग्रेस) में बजट या फंडिंग बिल पास कराना होता है. लेकिन जब राजनीतिक मतभेदों या गतिरोध के कारण समयसीमा के भीतर फंडिंग बिल पास नहीं हो पाता तो सरकार के पास खर्च करने के लिए कानूनी रूप से पैसा नहीं बचता है. ऐसे में अमेरिकी सरकार को अपनी गैर-जरूरी सेवाओं को बंद करना पड़ता है. इसे ही सरकारी शटडाउन कहा जाता है. हालांकि ये अस्थायी होता है, लेकिन इस बार ट्रंप कई विभागों को परमानेंट बंद करने और हजारों लोगों को नौकरी से हटाने के मूड में हैं.

अब आगे क्या होगा?

यूएस सेनेट में अब रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से पेश प्रस्ताव पर वोटिंग होनी है. यह प्रस्ताव खर्च की सीमा को आगे बढ़ाने से जुड़ा है. माना जा रहा है कि डेमोक्रेट सांसद इस बिल का विरोध करेंगे. अगर ऐसा हुआ तो बिल पास नहीं होगा और शटडाउन लागू हो जाएगा. दरअसल शटडाउन रोकने के लिए राजनीतिक प्रयास तो हो रहे हैं. ट्रंप और डेमोक्रेट नेताओं के बीच कई दौर की बैठक भी हो चुकी हैं, लेकिन दोनों पक्ष अपनी-अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं. ट्रंप ने तो साफ कह दिया है कि शटडाउन होना है तो हो जाए.

शटडाउन होने पर क्या होगा?