40 शतक, 93 अर्धशतक, 18199 रन, न्यूजीलैंड के स्टार ने संन्यास से की वापसी

Ross Taylor Comes Out Of Retirement: क्रिकेट के गलियारों से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज रॉस टेलर संन्यास से वापसी करने के लिए तैयार हैं. जिसकी पुष्टि उन्होंने स्वयं की है. कीवी टीम के लिए साल 2022 में अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेलने वाले टेलर टी20 वर्ल्ड कप एशिया-पूर्व एशिया-प्रशांत क्वालीफायर टूर्नामेंट में समोआ की तरफ से जलवा बिखेरेंगे.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 पर टिकी है समोआ की निगाहें

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन भारत और श्रीलंका की देखरेख में होने वाला है. समोआ की टीम इस टूर्नामेंट में शिरकत करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. इसी कड़ी में वहां के बोर्ड ने टीम को मजबूती प्रदान करने करने के लिए रॉस टेलर को अपने बेड़े में शामिल किया है.

🚨 ROSS TAYLOR COMES OUT OF INTERNATIONAL RETIREMENT 🚨



- He will play for Samoa in the Asia-East Asia-Pacific T20 World Cup 2026 Qualifier 🔥



Taylor holds a Samoan passport attained through his mother's heritage. pic.twitter.com/e4fuzYzLd0 — Johns. (@CricCrazyJohns) September 5, 2025

41 साल के हैं टेलर

रॉस टेलर की मौजूदा उम्र 41 साल है. कीवी दिग्गज का जन्म आठ मार्च साल 1984 में न्यूजीलैंड के लोअर हट्ट सिटी में हुआ था. वह दाहिने हाथ से बल्लेबाजी एवं दाहिने हाथ से ही ऑफब्रेक गेंदबाजी करते हैं. अपने क्रिकेट करियर के दौरान उन्होंने अक्सर कीवी टीम के लिए मध्यक्रम में बल्लेबाजी की थी.

न्यूजीलैंड के लिए खेलते हुए टेलर का प्रदर्शन

न्यूजीलैंड की तरफ से शिरकत करते हुए टेलर का प्रदर्शन सराहनीय रहा. उन्होंने कीवी टीम के लिए कुल 450 इंटरनेशनल मुकाबलों में हिस्सा लिया. इस बीच 510 पारियों में वह 18199 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से 40 शतक और 93 अर्धशतक निकले.

