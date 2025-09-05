विज्ञापन
विशेष लिंक

40 शतक, 93 अर्धशतक, 18199 रन, न्यूजीलैंड के स्टार ने संन्यास से की वापसी

Ross Taylor Comes Out Of Retirement: रॉस टेलर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में संन्यास से वापसी करते हुए समोआ के लिए खेलने का फैसला लिया है.

Read Time: 2 mins
Share
40 शतक, 93 अर्धशतक, 18199 रन, न्यूजीलैंड के स्टार ने संन्यास से की वापसी
रॉस टेलर ने संन्यास से की वापसी
  • न्यूजीलैंड के पूर्व बल्लेबाज रॉस टेलर संन्यास से वापसी कर समोआ की क्रिकेट टीम के लिए खेलेंगे
  • टेलर आगामी टी20 वर्ल्ड कप एशिया-पूर्व एशिया-प्रशांत क्वालीफायर में समोआ की ओर से हिस्सा लेंगे
  • समोआ की टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भागीदारी के लिए रॉस टेलर को अपनी टीम में शामिल कर रही है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Ross Taylor Comes Out Of Retirement: क्रिकेट के गलियारों से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज रॉस टेलर संन्यास से वापसी करने के लिए तैयार हैं. जिसकी पुष्टि उन्होंने स्वयं की है. कीवी टीम के लिए साल 2022 में अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेलने वाले टेलर टी20 वर्ल्ड कप एशिया-पूर्व एशिया-प्रशांत क्वालीफायर टूर्नामेंट में समोआ की तरफ से जलवा बिखेरेंगे.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 पर टिकी है समोआ की निगाहें 

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन भारत और श्रीलंका की देखरेख में होने वाला है. समोआ की टीम इस टूर्नामेंट में शिरकत करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. इसी कड़ी में वहां के बोर्ड ने टीम को मजबूती प्रदान करने करने के लिए रॉस टेलर को अपने बेड़े में शामिल किया है. 

41 साल के हैं टेलर 

रॉस टेलर की मौजूदा उम्र 41 साल है. कीवी दिग्गज का जन्म आठ मार्च साल 1984 में न्यूजीलैंड के लोअर हट्ट सिटी में हुआ था. वह दाहिने हाथ से बल्लेबाजी एवं दाहिने हाथ से ही ऑफब्रेक गेंदबाजी करते हैं. अपने क्रिकेट करियर के दौरान उन्होंने अक्सर कीवी टीम के लिए मध्यक्रम में बल्लेबाजी की थी. 

न्यूजीलैंड के लिए खेलते हुए टेलर का प्रदर्शन 

न्यूजीलैंड की तरफ से शिरकत करते हुए टेलर का प्रदर्शन सराहनीय रहा. उन्होंने कीवी टीम के लिए कुल 450 इंटरनेशनल मुकाबलों में हिस्सा लिया. इस बीच 510 पारियों में वह 18199 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से 40 शतक और 93 अर्धशतक निकले. 

यह भी पढ़ें- 4,0,4,4,6,4 ऋतुराज गायकवाड ने टेस्ट में किया टी20 वाला धमाका, खलील अहमद को धो डाला

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
New Zealand, Luteru Ross Poutoa Lote Taylor, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com