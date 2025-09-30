कन्या पूजन में इस बार कंजकों को पैसे नहीं...दें ये गिफ्ट आइटम, देखते ही खुश हो जाएंगी देवियां

Navratri Kanya Pujan Gift Ideas: नवरात्रि की अष्टमी और नवमी पर होने वाला कन्या पूजन सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि मां दुर्गा के आशीर्वाद पाने का सुंदर तरीका है. इस दिन छोटी-छोटी कन्याओं को देवी का रूप मानकर उनके पैर धोए जाते हैं, उन्हें प्रसाद खिलाया जाता है और फिर गिफ्ट देकर विदा किया जाता है, लेकिन हर साल ये सवाल जरूर आता है...कन्याओं को आखिर क्या गिफ्ट करें? अगर आप भी कंफ्यूज हैं, तो यहां हम आपके लिए लाए हैं Navratri Kanya Poojan Gift Ideas, जो बच्चियों के काम भी आएंगे और उनके चेहरे पर मुस्कान भी बिखेर देंगे.

रंग-बिरंगे कपड़े और ज्वेलरी (mahanavami 2025 gift sets for navratri)

छोटी कन्याओं को ट्रेडिशनल ड्रेस जैसे लहंगा, अनारकली सूट या फ्रॉक बेहद पसंद आते हैं. लाल, पीला और हरा जैसे शुभ रंग चुनें. इसके अलावा हल्की चांदी की पायल, कांच की चूड़ियां या ट्रेंडी ब्रेसलेट उनके लिए यादगार गिफ्ट साबित होंगे.

स्टेशनरी और क्रिएटिव आर्ट सेट (Kanya poojan gift ideas)

रंगीन पेंसिल, कॉपी, स्केचबुक और स्टिकर्स बच्चियों की क्रिएटिविटी को बढ़ावा देंगे. साथ ही स्पार्कल पेन या आर्ट किट उन्हें और भी एक्साइटेड कर देंगे.

खिलौने और चॉकलेट्स (navratri gift ideas for girls)

गुड़िया, पजल गेम या सॉफ्ट टॉय जैसी चीजें बच्चियों के लिए हमेशा से हिट रही हैं. इसके साथ चॉकलेट्स, लड्डू और ड्राई फ्रूट्स का पैकेट उनके लिए डबल सरप्राइज हो सकता है.

किताबें और कहानियां (kanya pujan mein kya dena chahiye)

पंचतंत्र, बच्चों की कहानी की किताबें या मां दुर्गा की पौराणिक कथाएं पढ़ने की आदत डालने के लिए बेहतरीन गिफ्ट हैं. रंगीन चित्रों वाली किताबें बच्चियों को और भी आकर्षित करती हैं.

पोटली बैग और हैंडबैग (Kanjak gift items)

छोटे-छोटे कढ़ाई वाले पोटली बैग या ट्रेंडी पर्स बच्चियों को बेहद पसंद आते हैं. इनमें मिठाई या छोटे-छोटे खिलौने भरकर देना और भी खास बन जाएगा.

गुल्लक और लंच बॉक्स सेट (kanjak puja gifts budget friendly)

कलरफुल गुल्लक बच्चों को बचत करना सिखाएगी. वहीं स्टील या डिजाइनर लंच बॉक्स और थर्मस सेट प्रैक्टिकल और यूजफुल गिफ्ट है.

क्या न दें गिफ्ट? (navratri special gifts)

कन्याओं को भूलकर भी नुकीली चीजें, कांच की वस्तुएं या काले रंग के कपड़े न दें. यह धार्मिक दृष्टि से शुभ नहीं माना जाता.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

