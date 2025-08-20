वसीम अकरम ने Asia Cup 2025 में भारत-पाकिस्तान के बीच मुकाबले को लेकर दे दिया बड़ा बयान

Wasim Akram on Asia Cup 2025 IND vs PAK Match: बीसीसीआई ने एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है. मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है. सूर्यकुमार यादव टीम के कप्तान हैं, जबकि शुभमन गिल को उपकप्तान बनाया गया है. ओपनिंग बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल टीम से बाहर हो गए हैं. उधर पाकिस्तान ने एशिया कप 2025 के लिए अपनी 17 सदस्यीय टीम की घोषणा की, जिसमें बाबर आज़म और मोहम्मद रिज़वान दोनों को जगह नहीं मिली. एशिया कप 2025 का आगाज़ 9 सितंबर से होने जा रहा है. टूर्नामेंट से पहले भारत और पाकिस्तान दोनों ही टीमों ने अपने-अपने स्क्वॉड का ऐलान कर दिया है.

क्रिकेट प्रेमियों की नज़रें सबसे ज्यादा भारत-पाकिस्तान मुकाबले पर टिकी हुई हैं, जो हर बार रोमांच और जुनून से भरपूर रहता है. इसी बीच पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज तेज़ गेंदबाज़ वसीम अकरम (Wasim Akram Latest Statement on India vs Pakistan Asia Cup 2025 Match) ने Stick to Cricket पर बातचीत करते हुए इस हाईवोल्टेज मैच को लेकर बड़ा बयान दिया है.

अकरम ने कहा, "मुझे उम्मीद है, लेकिन भारत अलग सोच सकता है. मैं कोई राजनेता नहीं हूं. वो अपने देश के लिए देशभक्त है और हम अपने देश के लिए. आप अपने देश के लिए बात करें. एशिया कप की घोषणा हो गई है, देखते हैं क्या होता है. वो इससे पीछे हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान ठीक है. खेले या ना खेले, खेल हमेशा जारी रहता है.”

अकरम के इस बयान से साफ है कि वह भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर उत्साहित हैं, लेकिन साथ ही यह भी मानते हैं कि हालात कभी भी बदल सकते हैं. उन्होंने साफ कहा कि क्रिकेट खेलना या न खेलना दोनों देशों का फैसला है, लेकिन टूर्नामेंट तो जारी रहेगा. भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का हर मुकाबला क्रिकेट फैंस के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होता. इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि दोनों टीमें जब मैदान पर आमने-सामने होंगी तो क्रिकेट का रोमांच चरम पर होगा.

एशिया कप 2025 भारतीय टीम स्क्वॉड: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह

एशिया कप 2025 पाकिस्तान टीम स्क्वॉड: सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद , फहीम अशरफ , फखर जमान, हारिस रऊफ , हसन अली, हसन नवाज , हुसैन तलत, खुशदिल शाह , मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब , सलमान मिर्जा, शाहीन शाह अफरीदी और सुफियान मोकिम