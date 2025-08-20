प्रीति जिंटा की हमशक्ल का वीडियो वायरल, डिंपल एकदम 'सोल्जर गर्ल' वाले, लोग बोले- यकीन नहीं हो रहा

Preity Zinta Lookalike: बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने इंडस्ट्री में अपनी अलग जगह बनाई है. उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत फिल्म दिल से की थी. इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट फीमेल डेब्यू के अवॉर्ड से भी नवाजा गया था. प्रीति ने 1998 में डेब्यू किया था और आज भी वो फैंस की फेवरेट हैं. प्रीति जिंटा अपने डिंपल्स के लिए बहुत फेमस हैं. फैंस उनकी स्माइल पर मरते हैं. प्रीति अब अकेली नहीं हैं जिनके डिंपल पर फैंस मरते हैं. पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर भी डिंपल क्वीन हैं और कई बार वो प्रीति जिंटा की तरह लगती हैं.



प्रीति की हमशक्ल लगती हैं हानिया

पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर अपने लुक के लिए जानी जाती हैं. वो बिना मेकअप के भी इतनी प्यारी लगती हैं. खास बात ये है कि हानिया की फैन फॉलोइंग सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है बल्कि इंडिया में भी उनके बहुत दीवाने हैं. उनके शो मेरे हमसफर, दिल रुबा, मुझे प्यार हुआ था, इश्किया लोगों के फेवरेट हैं. जैसे ही फैंस को पता चलता है कि हानिया का नया शो आ रहा है तो वो उनके एपिसोड्स का इंतजार करने लगते हैं.

कौन हैं हानिया आमिर

प्रीति जिंटा और हनिया आमिर में काफी समानता है. उनके प्यारे डिंपल से लेकर उनके मेकअप की पसंद तक. दोनों के चेहरे, आंखें और आईब्रो एक जैसी हैं. उनके चेहरे पर अलग ही ग्लो रहता है. उनके फीचर्स भी मैच खाते हैं. हानिया आमिर 27 साल की एक्ट्रेस हैं, जो मुख्य रूप से पाकिस्तानी उर्दू टेलीविज़न शो और फ़िल्मों में काम करती हैं. उनका जन्म रावलपिंडी में हुआ था और उन्होंने फ़ाउंडेशन फ़ॉर एडवांसमेंट ऑफ़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पढ़ाई की है. 2016 में उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी जनान के लिए ऑडिशन दिया था और तब से वे पाकिस्तान की सबसे फेवरेट एक्ट्रेस में से एक बन गई हैं. हानिया सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और फैंस को अपनी लाइफ के बारे में अपडेट देती रहती हैं.