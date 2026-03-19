ईद से ठीक पहले पाकिस्तान में कहर बनकर बरसी कुदरत, अकेले कराची में भारी बारिश से 19 की मौत

ईद को देखकर अफगानिस्तान के साथ जारी जंग को कुछ समय के लिए रोकने वाले पड़ोसी देश पाकिस्तान पर अब कुदरत कहर बनकर टूट रही है. पाकिस्तान के सिंध प्रांत की राजधानी कराची में बुधवार, 18 मार्च की रात बारिश से संबंधित घटनाओं में कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई. पाकिस्तानी अखबार जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों ने यह जानकारी दी. पाकिस्तान मौसम विज्ञान विभाग (पीएमडी) ने पहले ही चेतावनी दी थी कि पश्चिमी लहर के कारण कराची और सिंध के अन्य हिस्सों में बारिश का मौसम आने की संभावना है, जिसके कुछ घंटों बाद कराची के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हुई.

अधिकारियों ने कहा कि बुधवार रात कराची के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ हुई भारी बारिश और तूफान के दौरान दीवारें और छतें गिरने से कई लोगों की मौत हो गई. बाल्दिया टाउन के मवाच गोथ इलाके में, बचावकर्मियों ने ढही हुई इमारत के मलबे से अब तक 13 लोगों के शव बरामद किए हैं. मलबे के नीचे फंसे हुए और लोगों की तलाश के लिए तलाशी अभियान अभी भी जारी है. बचाव सेवाओं के एक प्रवक्ता ने कहा कि प्रारंभिक रिपोर्टों से पता चलता है कि ये लोग बारिश से बचने के लिए इस इमारत के नीचे जमा हुए थे. उन्होंने कहा कि अधिकांश मृतक नशे के आदी थे.

लांधी की मजीद कॉलोनी में एक दीवार गिरने से एक महिला सहित दो लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन लोग घायल हो गए.

मालिर नदी में यारू गोथ के पास एक अन्य घटना में बिजली गिरने से एक और व्यक्ति की जान चली गई.

कोरंगी में एक घर की छत गिरने से एक महिला की भी मौत हो गई, जबकि कोरंगी नंबर 5 में एक पेड़ गिरने से एक अन्य व्यक्ति की जान चली गई.

बचाव अधिकारियों ने कहा कि शहर भर में बारिश से संबंधित विभिन्न घटनाओं में कम से कम सात लोग घायल हो गए.

सिंध के मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन और आपातकालीन सेवाओं को तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया और इस बात पर जोर दिया कि बचाव कार्यों में तेजी लाने के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किया जाना चाहिए.

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