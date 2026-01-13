T20 WC 2026: वसीम अकरम की बड़ी भविष्यवाणी, बताया ये चार टीमें पहुंचेंगी सेमीफाइनल में, इस टीम को बाहर कर चौंकाया

Wasim Akram Prediction on T20 World Cup 2026: पाकिस्तान के महान तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर अपनी राय रखते हुए चार संभावित सेमीफाइनलिस्ट टीमों का अनुमान लगाया है. डेली औसाफ के अनुसार अकरम का मानना है कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड जैसी टीमें इस बड़े टूर्नामेंट के अंतिम चार में जगह बना सकती हैं. वसीम अकरम के अनुसार, इन चारों टीमों के पास अनुभव, संतुलित टीम संयोजन और दबाव में प्रदर्शन करने की क्षमता है.

भारत को घरेलू परिस्थितियों का फायदा मिल सकता है, क्योंकि टूर्नामेंट की मेजबानी भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से करेंगे. भारतीय टीम की बल्लेबाज़ी गहराई और स्पिन आक्रमण को अकरम ने अहम कारण बताया है. ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो, आईसीसी टूर्नामेंट्स में उनका रिकॉर्ड हमेशा मजबूत रहा है. बड़े मैचों में शांत दिमाग से खेलने की उनकी क्षमता उन्हें खतरनाक बनाती है.

वहीं साउथ अफ्रीका हाल के वर्षों में सीमित ओवरों के क्रिकेट में काफी संतुलित नजर आई है और उनकी तेज गेंदबाज़ी किसी भी टीम को परेशानी में डाल सकती है. न्यूजीलैंड को अकरम ने “साइलेंट परफॉर्मर” बताया है, जो बिना ज्यादा शोर किए बड़े टूर्नामेंट्स में लगातार अच्छा प्रदर्शन करती रही है. हालांकि, कई क्रिकेट फैंस और विशेषज्ञों ने इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेस्टइंडीज जैसी टीमों को इस सूची में शामिल न करने पर सवाल भी उठाए हैं.

वसीम अकरम की इस भविष्यवाणी ने टूर्नामेंट से पहले फैंस की बेताबी को और बढ़ा दिया है. अब देखना दिलचस्प होगा कि 2026 का T20 वर्ल्ड कप किस मोड़ पर जाता है और कौन सी टीमें वास्तव में सेमीफाइनल तक पहुंच पाती हैं.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान 15 फरवरी को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में आमने-सामने होंगे. यह भिड़ंत खास होगी क्योंकि 2025 एशिया कप के तीन रोमांचक मैचों के बाद पहली बार दोनों टीमें टी20ई. में भिड़ेंगी. यह मुकाबला भारत का तीसरा ग्रुप मैच होगा. ईएसपीएनक्रिकइंफो के रिपोर्ट के मुताबिक भारत और पाकिस्तान को यूएसए, नीदरलैंड्स और नामीबिया के साथ एक ही ग्रुप में रखा गया है.

भारत के ग्रुप मैच इस प्रकार हो सकते हैं

7 फरवरी – मुंबई: भारत बनाम यूएसए (टूर्नामेंट का पहला दिन)

12 फरवरी – दिल्ली: भारत बनाम नामीबिया

15 फरवरी – कोलंबो: भारत बनाम पाकिस्तान

18 फरवरी – अहमदाबाद: भारत बनाम नीदरलैंड्स