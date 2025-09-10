Asia Cup 2025: ' अफगानिस्तान नहीं, यह टीम चौंका सकती है...', एशिया कप के आगाज के साथ ही वसीम अकरम की भविष्यवाणी

Wasim Akram Prediction on Pakistan Team: पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज वसीम अकरम (Wasim Akram on Asia Cup 2025) ने एशिया कप के आगाज के साथ ही भविष्यवाणी की है. 'स्विंग ऑफ सुल्तान' के नाम से विख्यात वसीम अकरम ने एशिया कप की उस टीम का नाम बताया है जो इस टूर्नामेंट में विश्व क्रिकेट को चौंका सकती है. दरअसल, सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर बात करते हुए अकरम ने उस टीम के बारे में अपनी राय दी है. दुनिया के महान गेंदबाज वसीम अकरम को भरोसा है कि इस बार पाकिस्तान की टीम कमाल करेगी और बड़ी टीमों को हराकर एशियाई टीम को चौंका देगी.

पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज ने पाकिस्तान के टी20 कप्तान सलमान अली आगा समेत युवा पाकिस्तानी टीम की मानसिकता का समर्थन करते हुए दावा किया कि वे लगातार 'शीर्ष' टीमों को हरा सकते हैं. अकरम ने कहा, "बाबर टीम में नहीं है, रिज़वान टीम में नहीं है. मुझे लगता है कि विचार उनसे आगे बढ़कर इन युवाओं को चुनने का था. उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं, लेकिन कम से कम उनकी मानसिकता तो सही है. उन्हें हारने का डर नहीं है. जब आपको हारने का डर होता है, तो आप दबाव में झुक जाते है." (Wasim Akram on Babar Azam)

पूर्व पाकिस्तानी गेंदबाज ने कहा, "तो ये खिलाड़ी हार सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सलमान आगा एक अच्छे कप्तान हैं.. वह आगे बढ़कर नेतृत्व कर रहे हैं. वह स्थिति के अनुसार चौथे-पांचवें नंबर पर अपनी जगह छोड़ देते हैं. उन्हें इस टीम के साथ बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं करने चाहिए. वे नियमित रूप से टॉप टीमों को हरा सकते हैं." (Wasim Akram Prediction on Pakistan Team in Asia Cup 2025)

इसके अलावा वसीम अकरम ने शाहीन अफरीदी को लेकर भी अपनी राय दी है. अकरम ने कहा, "मैंने शाहीन को देखा, वह लय में है, हर गेंद सही पिच कर रहा है और 140 की रफ़्तार से गेंदबाज़ी कर रहा है, जो मेरे लिए ठीक है. मैं चाहता हूं कि शाहीन अपनी गेंदबाज़ी और बल्लेबाज़ी पर ध्यान दे. वह जवान है और जल्दी गुस्सा हो जाता है. मुझे भरोसा है कि एशिया कप में वह अच्छा करेगा."

बता दें कि एशिया कप में 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होना है. फैन्स इस मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

एशिया कप 2025 टीम: पूरी टीम (Asia Cup 2025 team news)

भारत

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुबमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, जसप्रित बुमरा, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंह

पाकिस्तान

सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन अफरीदी, सुफयान मोकिम

