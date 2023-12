"हर तीन मिनट में..."ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज से पहले वसीम अकरम ने पाकिस्तान बोर्ड को दी सलाह

Wasim Akram on PCB

Pakistan Tour Of Australia 2023-24: पाकिस्तान की टीम (Pakistan Cricket) ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ (Australia) टेस्ट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई है. पाकिस्तान की टीम (PAK vs AUS) 3 टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने वाली है. बता दें कि अबतक ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान (Pakistan) के बीच 69 टेस्ट मैच हुए हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया को 34 टेस्ट मैचों में जीत मिली है तो वहीं, पाकिस्तान को 15 मैचों में जीत मिली है. 20 टेस्ट मैच ड्रा रहे हैं. (AUS vs PAK Test Head to Head) वर्ल्ड कप 2023 में खराब परफॉर्मेंस के बाद टीम में फेरबदल हुए हैं. बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ दी है और बतौर खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज का हिस्सा होंगे.