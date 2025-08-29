विज्ञापन

175 दिनों तक थिएटर में चली ये फिल्म, महीनों तक नहीं मिलती थी टिकटें, कमाई 8800 करोड़, टाइटैनिक ने तोड़ा था रिकॉर्ड

बात करेंगे 32 साल पुरानी उस फिल्म की, जिसकी टिकट लेने के लिए दर्शक थिएटर के बाहर लगी लंबी-लंबी लाइन में घंटों-घंटों इंतजार करते थे. मुंबई के स्टर्लिंग थिएटर के बाहर दर्शकों का सैलाब उमड़ा था.

32 साल पुरानी इस फिल्म ने जीते थे 3 ऑस्कर
नई दिल्ली:

भारत में हॉलीवुड फिल्मों का शुरू से ही क्रेज रहा है. एक दौर था जब हॉलीवुड फिल्में देखने के लिए दर्शक थिएटर के बाहर लंबी लाइन लगाकर टिकट लिया करते थे.आज तो टिकट ऑनलाइन मिल जाती है, लेकिन हॉलीवुड फिल्मों के लिए दिवानगी अभी भी कम नहीं हई है. बात करेंगे 32 साल पुरानी उस हॉलीवुड फिल्म की, जिसकी टिकट लेने के लिए दर्शक थिएटर के बाहर लगी लंबी-लंबी लाइन में घंटों-घंटों इंतजार करते थे. मुंबई के स्टर्लिंग थिएटर के बाहर दर्शकों का सैलाब उमड़ा था. इस फिल्म का इतना क्रेज था कि यह 17 हफ्तों तक हाउसफुल चली थी और 25 हफ्तों तक दर्शकों को एंटरटेन किया था. इस फिल्म ने भारत में हॉलीवुड के लिए रास्ते खोल दिए थे.

जानें कौन सी है ये फिल्म?

साल 1993 में आई इस फिल्म का नाम था जुरासिक पार्क. 90 के दशक का कोई एकाध ही शख्स बचा होगा, जिसने यह फिल्म ना देखी हो. इस फिल्म ने भारत में अपना जादू बिखेर दिया था. यूनिवर्सल पिक्चर्स की भारत में यह पहली बड़ी रिलीज थी, जिसने देखते ही देखते इतिहास बना दिया था. उस वक्त इसने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 25 करोड़ रुपये का कारोबार किया था. इस फिल्म का बजट 525 करोड़ रुपये था और फिल्म ने वर्ल्डवाइड 8800 करोड़ रुपये कमाए थे. इस फिल्म का रिकॉर्ड टाइटैनिक ने तोड़ा था. जुरासिक पार्क हॉलीवुड की पहली ऐसी फिल्म थी, जिसे हिंदी के साथ-साथ तमिल और तेलुगु में भी रिलीज किया गया था. बता दें, फिल्म में डायनासोर को दिखाने के लिए जिस कंप्यूटर का इस्तेमाल हुआ था, वो उस दौर में आया ही था.

20 साल बाद री-रिलीज हुई थी फिल्म

असली लगने वाले फिल्म के विजुअल्स और रोंगटे खड़े कर देने वाले फिल्म के म्यूजिक ने दर्शकों का पूरा मनोरंजन किया था. फिल्म ने तीन ऑस्कर अवार्ड जीते थे. फिल्म को इसकी 20वीं सालगिरह (2013) पर इसे री-रिलीज किया गया था और फिल्म को दोबारा वही प्यार मिला था. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एक अरब की कमाई का आंकड़ा पार किया था और दर्शकों के लिए यह फिल्म एक यादगार फिल्म बन गई. इसके बाद कई हॉलीवुड फिल्में हिंदी में डब करके दिखाई जाने लगी. इस फिल्म के फिलहाल 7 पार्ट बन चुके हैं और मौजूदा साल में फिल्म का सातवां पार्ट जुरासिक वर्ल्ड- रिबर्थ रिलीज हुआ था. फिल्म ने भारत में 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है.

