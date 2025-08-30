विज्ञापन
रूस के राष्ट्रपति पुतिन दिसंबर में भारत का दौरा करेंगे, यूरी उशाकोव ने किया कंफर्म

प्रधानमंत्री मोदी पिछले साल पुतिन के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन और कज़ान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दो बार रूस गए थे. रूसी राष्ट्रपति वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत आ रहे हैं.

मॉस्को:

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिसंबर में भारत का दौरा करेंगे. रूसी सत्ता के केंद्र ‘क्रेमलिन' के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. उशाकोव ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन सोमवार को चीन के तियानजिन शहर में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और अपनी भारत यात्रा की तैयारियों पर चर्चा करेंगे.

उशाकोव ने पत्रकारों से कहा, 'एससीओ प्लस बैठक (एक सितंबर को) के ठीक बाद, हमारे राष्ट्रपति पुतिन भारतीय प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे.'

उन्होंने कहा, 'विशेष रूप से महत्वपूर्ण बात यह है कि दिसंबर में राष्ट्रपति पुतिन की आगामी भारत यात्रा की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी.'

उशाकोव ने कहा कि तियानजिन में दोनों नेताओं की इस साल पहली मुलाक़ात होगी, हालांकि वे फ़ोन पर नियमित रूप से संपर्क में रहे हैं.

प्रधानमंत्री मोदी पिछले साल पुतिन के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन और कज़ान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दो बार रूस गए थे. रूसी राष्ट्रपति वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत आ रहे हैं.

