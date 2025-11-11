जायसवाल नहीं, वसीम अकरम ने इस खिलाड़ी को बताया वर्तमान पीढ़ी का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बल्लेबाज

Wasim Akram on Best Test batsman of modern day cricket: 'स्विंग ऑफ सुल्तान' के नाम से विख्यात वसीम अकरम ने उस खिलाड़ी के बारे में अपनी राय दी है जिसे वो वर्तमान पीढ़ी का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बल्लेबाज मानते हैं और जिसके खिलाफ आज अगर मौका मिले तो उसके खिलाफ गेंदबाजी करना पसंद करेंगे. पाकिस्तान के टीवी शो हंसना मना है पर वसीम अकरम ने उस खिलाड़ी के बारे में खुलासा किया है. पूर्व पाक गेंदबाज ने यशस्वी जायसवाल को मॉडर्न डे ग्रेट नहीं बल्कि शुभमन गिल को मॉडर्न डे का ग्रेट बल्लेबाज करार दिया है. वसीम अकरम ने गिल को वर्तमान पीढ़ी का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बल्लेबाज माना है और कहा है कि "यदि उन्हें आज गेंदबाजी करने का मौका मिले तो वो शुभमन गिल के खिलाफ गेंदबाजी करना चाहेंगे और उन्हें आउट करने की भरपूर कोशिश करेंगे."

बता दें कि गिल इस समय टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान हैं और अपनी कप्तानी से फैन्स का दिल जीतने में सफल रहे हैं. बतौर टेस्ट कप्तान गिल ने अपने पहले टेस्ट सीरीज में अपनी बल्लेबाजी से तहलका मचा दिया था. गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में कमाल की बल्लेबाजी की थी. गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में 754 रन बनाकर तहलका मचा दिया था. वहीं, वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज में तीन पारि में 192 रन बनाए थे. टेस्ट में गिल शानदार फॉर्म में हैं शुभमन गिल ने अबतक अपने टेस्ट करियर में 39 मैच खेलकर 2839 रन बनाए हैं जिसमें उनके नाम 10 शतक और 8 अर्धशतक दर्ज है.

अब गिल साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में अपना कमाल दिखाते नजर आएंगे. टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम को दो मैच खेलने हैं. सीरीज का पहला मैच 14 नंवबर को कोलकाता में खेला जाएगा.

भारतीय टेस्ट टीम:शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर) (उपकप्तान), यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जड़ेजा, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रित बुमरा, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, आकाश दीप

साउथ अफ्रीकी टेस्ट टीम: टोनी डी ज़ोरज़ी, टेम्बा बावुमा, एडेन मार्कराम, ज़ुबैर हमज़ा, डेवाल्ड ब्रेविस, सेनुरान मुथुसामी, कॉर्बिन बॉश, मार्को जानसन, वियान मुल्डर, ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेरिन, रयान रिकेल्टन, केशव महाराज, कैगिसो रबाडा, साइमन हार्मर