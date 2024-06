USA vs PAK: वो 'बड़ी चूक' जिसने पाकिस्तान को सुपर ओवर में दिलाई हार, रमीज राजा ने खुद गिना दी गलती

Ramiz Raja points out Pakistan Blunder in Super Over: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के पूर्व अध्यक्ष रमीज राजा ने सुपर ओवर में मेन इन ग्रीन द्वारा की गई रणनीतिक गलती की ओर इशारा किया, जिसके कारण टी20 विश्व कप में यूएसए के खिलाफ उन्हें 5 रन से हार का सामना करना पड़ा. डलास के ग्रैंड प्रेयरी स्टेडियम में, पाकिस्तान के लोग हैरान रह गए, जबकि यूएसए कैंप खुशी से झूम उठा. एक दिन, जब पाकिस्तान ज्यादातर अपने विरोधियों का पीछा कर रहा था, वे अंतिम चार ओवरों में अपनी तेज गति के साथ जीत की उम्मीद जगाने में सफल रहे. हारिस राउफ को अंतिम ओवर में 15 रन बचाने थे, लेकिन यूएसए खेल को सुपर ओवर में ले जाने में सफल रहा.

सह-मेजबानों ने पहले बल्लेबाजी की और स्कोरबोर्ड पर 18 रन बनाए, जिसमें मोहम्मद आमिर (Mohammad Amir) की निरंतरता बनाए रखने के संघर्ष ने प्रमुख भूमिका निभाई. कुल स्कोर का बचाव करने के लिए, गेंद बाएं हाथ के तेज गेंदबाज सौरभ नेत्रवलकर को सौंपी गई. दाएं हाथ के बल्लेबाज इफ्तिखार अहमद स्ट्राइक पर थे, जबकि बाएं हाथ के फखर जमान नॉन-स्ट्राइकर छोर पर खड़े थे. रमीज (Ramiz Raja on Mistake in Super Over) के अनुसार, यह पाकिस्तान टीम की सामूहिक गलती थी, क्योंकि नेत्रवलकर का सामना करने के लिए फखर आदर्श विकल्प होते.

"बाएं हाथ का बल्लेबाज बाएं हाथ के तेज गेंदबाज को बेहतर तरीके से खेलता है. शादाब खान ने उन 40 रनों को बनाने के लिए बहुत मेहनत की. इसका मतलब यह नहीं है कि वह फॉर्म में है या क्रंच मोमेंट में जाकर चौके या छक्के लगा सकता है. हमारे पास फैंसी शॉट नहीं हैं, हमने रिवर्स फ्लिक या रैम शॉट का इस्तेमाल नहीं किया. फखर जमान नॉन-स्ट्राइकर एंड पर चले गए. इसलिए सामरिक रूप से, यह एक बड़ी गलती थी," रमीज ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा. शाहिन शाह अफरीदी से पहले सुपर ओवर के लिए आमिर को गेंद सौंपी गई, क्योंकि उन्होंने दूसरी पारी के अंतिम ओवर में प्रभावित किया था.

रमीज ने आमिर के रणनीति पर सवाल उठाया और कहा कि उन्हें कुछ "फैंसी" करने की बजाय अपनी ताकत पर टिके रहना चाहिए था. रमीज ने कहा, "पाकिस्तान ने चयन और रणनीति के मामले में लगातार गलतियाँ कीं. मोहम्मद आमिर ने बेहतरीन प्रदर्शन करने की कोशिश की, उनकी पसंदीदा गेंद यॉर्कर थी, लेकिन उस पर उनका नियंत्रण नहीं था. यह निराशाजनक प्रदर्शन था. मैच में कोई भी खिलाड़ी लड़ने के लिए प्रेरित नहीं दिखा." अभियान के पहले मैच में हार झेलने के बाद पाकिस्तान रविवार को न्यूयॉर्क के नासाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में चिर प्रतिद्वंद्वी भारत से भिड़ेगा.