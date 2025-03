'आईसीसी को...', भारत के खिलाफ सेमीफाइनल के कारण ऑस्ट्रेलिया-साउथ अफ्रीका को जाना पड़ रहा दुबई, वसीम अकरम हुए आगबबूला

Wasim Akram on Australia and South Africa: साउथ अफ्रीकी टीम ने इंग्लैंड को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है. साउथ अफ्रीका अपने ग्रुप में टॉप पर पहुंच गई है तो वहीं, दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलियाई टीम है. इसके अलवा दूसरे ग्रुप में अब नंबर वन पर कौन सी टीम रहेगी, इसके फैसला आज रात हो जाएगा. न्यूजीलैंड और भारत के बीच मैच के बाद यह फैसला हो जाएगा कि ग्रुप ए में नंबर वन और नंबर दो पर कौन सी टीम रहेगी. वहीं, बता दें कि 4 मार्च को चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइल खेला जाने वाला है, जो दुबई में होगा. ऐसे में चौंकाने वाली बात ये है कि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलियाई दोनों टीमों को दुबई रवाना होना पड़ा है (Australia and South Africa are set to fly to UAE).

ऐसा इसिलए क्योंकि यदि भारतीय टीम, अपने आखिरी ग्रुप मैच में कीवी टीम को हराने में सफल रही तो अपने ग्रुप में नंबर वन पर रहेगी. और फिर सेमीफाइनल में टीम का मुकाबला दूसरे ग्रुप की नंबर दो टीम ऑस्ट्रेलिया से होगा. वहीं, यदि भारत को हार मिलती है तो दुबई में भारत का मुकाबला सेमीफाइनल में ग्रुप बी की नंबर वन पर रहने वाली टीम साउथ अफ्रीका से होगा. इसी उलझन के तहत दोनों टीमों को दुबई यात्रा करना पड़ा है. ऐसी परिस्थिति होने पर वसीम अकरम भड़क गए हैं.

वसीम (Wasim Akram reaction viral) ने टेन स्पोर्ट्स पर बात करते हुए कहा कि, "मैंने यह खबर आज सुबह पढ़ी, मैं यह जानकर हैरान हूं कि सेमीफाइनल के लिए दोनों टीमों को दुबई जाना है और फिर कल रात में यह फैसला होगा कि कौन सी टीम दुबई में रहेगी और फिर कौन सी टीम वापस पाकिस्तान लौटेगी"

वसीम ने कहा कि, "यह चौंकाना वाला है. लेकिन अब शिकायत करने का कोई फायदा नहीं है. इन बातों पर पहले ही चर्चा होनी चाहिए थी. आईसीसी, पीसीबी और बीसीसीआई को इन बातों को लेकर चर्चा करनी चाहिए थी. लेकिन अब इन बातों का क्या फायदा लेकिन यह जानकर मुझे जानकर हैरानी हुई है. भले ही पाकिस्तान से 1 से दो घंटे के ही यात्रा है लेकिन मुझे तो हंसी आ रही है कि दो टीमें पहले ही दुबई पहुंच गई है."

बता दें कि इंग्लैंड को हराकर साउथ अफ्रीकी टीम अपने ग्रुप में टॉप पर पहुंच गई है तो वहीं ऑस्ट्रेलिया ग्रुप बी में दूसरे नंबर पर है. सेमीफाइल 4 मार्च को खेला जाएगा, जो दुबई में खेला जाएगा. इसके बाद 5 मार्च को दूसरा सेमीफाइनल लाहौर में खेला जाएगा. इसके बाद फाइनल 9 मार्च को खेला जाने वाला है.