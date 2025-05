बच्चे की उंगली पकड़कर चल रही मां को उड़ा ले गई कार, दिल तोड़ यह वीडियो

मां मुझे हर रोज अपने साथ यूं ही ले जाता थी... सड़क पर चलते हुए वो कभी भी मेरा हाथ नहीं छोड़ती, उन्हें डर था कि कहीं कोई तेज रफ्तार गाड़ी मुझे टक्कर ना मार दे. लेकिन मां ने कभी नहीं सोचा होगा कि कभी उनके साथ ऐसा होगा.मुझे भी कुछ पता नहीं चला जब मां मेरे सामने ही कई फीटर दूर जाकर गिरी. समझ ही नहीं आया कि आखिर ये कैसे हुआ है. मैं दौड़कर मां के पास पहुंचा कई बार पुकारा लेकिन जवाब नहीं मिला. इतने में आसपास के घरों से लोग कार से लगी उस टक्कर को सुनकर बाहर आ गए थे. सबने मुझे संभाला और कहा कि घबराओ नहीं मां ठीक हो जाएंगी... अब मां का इलाज चल रहा है पता नहीं मैं अब कब उनकी ऊंगली पकड़कर चल पाऊंगा. ये कहानी उस बच्चे की है जिसके सामने मलप्पुरम में उसकी मां को एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी.

सामने आया खौफनाक वीडियो

Mallapuram: Woman hit by car and thrown; baby stunned, tries to run and wake her up.

