IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारत के इस स्टार खिलाड़ी को चुना गया 'इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज"

IND vs Australia Series Impact Player Award Winner: ऑस्ट्रेलिया में पांच मैचों की टी20 सीरीज़ में भारत की 2-1 की जीत में युवा ऑफ-स्पिन ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर के अनदेखे प्रयासों को मान्यता देते हुए, 26 वर्षीय खिलाड़ी को इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ़ द सीरीज़ चुना गया. सुंदर एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी थे जिन्होंने आक्रामक क्रिकेट खेलने वाले भारत के स्टार खिलाड़ियों से सजे लाइन-अप में संतुलन स्थापित किया. शनिवार को ब्रिस्बेन में बिजली गिरने और लगातार बारिश के कारण पांचवां टी20 मैच रद्द होने के बाद, भारत ने इस सफलता का आनंद लिया और खुशी के साथ ट्रॉफी उठाई.

बीसीसीआई ने रविवार को एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें इस रोमांचक प्रतिद्वंद्विता के बाद के दृश्यों की एक झलक दिखाई गई. भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने घोषणा की कि टीम संचालन प्रबंधक राहिल खाजा विजेता को पदक प्रदान करेंगे.

राहिल ने संक्षिप्त रूप से वाशिंगटन के नाम की घोषणा की और उनके गले में स्वर्ण पदक पहनाया. वाशिंगटन ने राहिल की कड़ी मेहनत के लिए उनका शुक्रिया अदा किया और भारत की जीत में योगदान देने पर अपनी खुशी ज़ाहिर की.

बीसीसीआई द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो में राहिल के साथ खड़े सुंदर ने कहा, "उनसे यह पदक पाकर बहुत अच्छा लग रहा है. हम जानते हैं कि वह हर दिन कितनी मेहनत करते हैं जिससे हमारा काम आसान हो जाता है. यहां आना और ऑस्ट्रेलिया में खेलने का मौका मिलना अद्भुत है, और टीम की जीत में योगदान देकर मुझे बहुत खुशी हो रही है."

पहले दो टी20 मैचों में वाशिंगटन को ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर हावी होने का मौका नहीं मिला. वह आखिरी तीन मैचों के लिए अंतिम एकादश में लौटे और तुरंत प्रभाव डाला. हालांकि सुंदर को गेंद से प्रभावित करने का मौका नहीं मिला, लेकिन उन्होंने नाबाद 49 रन (23) बनाए, जिसमें तीन चौके और चार छक्के शामिल थे, जिससे 186 रनों का लक्ष्य हासिल किया और भारत को पांच विकेट से आसान जीत दिलाई.

चौथे टी-20 मैच में उन्होंने 7 गेंदों में 12 रन की तेज पारी खेली और अपने 1.2 ओवर के स्पेल में मार्कस स्टोइनिस (17) के साथ-साथ ऑस्ट्रेलिया के पुछल्ले बल्लेबाजों को भी आउट किया और 3/3 के आंकड़े के साथ वापसी की, जिससे भारत ने 2-1 की अजेय बढ़त हासिल कर ली.