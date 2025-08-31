Shoaib Akhtar vs Babar Azam: अख्तर की सनसनाती गेंद पर बाबर आजम का धमाका, दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज को ऐसे कूटा, Video

Shoaib Akhtar vs Babar Azam in PSL exhibition match: बाबर आजम ने पेशावर के इमरान खान स्टेडियम में पीएसएल प्रदर्शनी मैच के दौरान शोएब अख्तर के एक ओवर में 18 रन लुट लिए, सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है. इस मैच का उद्देश्य पाकिस्तान में हाल ही में आई बाढ़ पीड़ितों के लिए धन जुटाना था. पीएसएल प्रदर्शनी मैच में एक तरफ बाबर आज़म की कप्तानी वाली पीएसएल फ्रेंचाइज़ी पेशावर ज़ालमी थी, जबकि पूर्व पाकिस्तानी कप्तान इंज़माम-उल-हक लीजेंड्स इलेवन टीम के कप्तान थे. इस मैच में, बाबर ने शोएब अख्तर को आड़े हाथों लिया और उनके एक ही ओवर में 18 रन बटोरे. (Fastest ball in cricket history)

50 साल के अख्तर, जिन्होंने आखिरी बार 2011 में पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेला था, उनकी गेंदों पर बाबर ने धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी की और जमकर रन बनाए. अख्तर के खिलाफ बाबर ने एक ओवर में 18 रन बटोरे. (Video Babar Azam hit Shoaib Akhtar for 18 runs in an over)

इस प्रदर्शनी मैच में बाबर आजम ने 23 गेंदों पर 41 रन की पारी खेली, पेशावर ज़ालमी ने 15 ओवर के मैच में 14.4 ओवर में 144 रन बनाए. बाबर ने बैटिंग के बाद गेंदबाजी से भी कमाल किया और पाकिस्तान के महान टेस्ट बल्लेबाज़ अज़हर अली और यूनिस खान के विकेट चटकाए. (Babar Azam vs Shoaib Akhtar)

लीजेंड्स XI का स्कोर आठवें ओवर में 52/6 हो गया था. इसके बाद, इंज़माम (नाबाद 46) और अज़हर महमूद (नाबाद 34) ने अच्छी बल्लेबाजी की और टीम को जीत के करीब पहुंचाया, लेकिन यह काफी नहीं था क्योंकि आखिर में लीजेंड्स XI की टीम 6 रन से मैच हार गई.

लेकिन इस प्रदर्शनी मैच में बाबर आजम और शोएब अख्तर के बीच धमाकेदार मुकाबला देखने को मिला, जिसे फैन्स कभी नहीं भूल पाएंगे. बता दें कि अख्तर दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज हैं. उन्होंने साल 2003 के र्वल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ 161.3 किमी/घंटा (100.23 मील प्रति घंटे) की रफ्तार से गेंद फेंककर धमाका किया था. अख्तर का यह वर्ल्ड रिकॉर्ड आज तक कोई भी गेंदबाज नहीं तोड़ पाया है.

दूसरी ओर बाबर को एशिया कप के लिए पाकिस्तान की टीम में शामिल नहीं किया गाया है जिसने फैन्स को हैरान कर दिया है. एशिया कप का आगाज 7 सितंबर से होना वाला है.