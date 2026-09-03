Asian Games 2026: एशियाई खेलों में VVS लक्ष्मण संभालेंगे टीम इंडिया की कमान, गंभीर को क्यों रखा दूर?

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) के हेड VVS लक्ष्मण, आइची-नागोया में होने वाले एशियाई खेलों के लिए भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के हेड कोच होंगे. युवा मामले और खेल मंत्रालय ने एशियाई खेलों के लिए 768 सदस्यों वाले भारतीय दल की पुष्टि करते हुए इस बात की जानकारी दी. इस दल में 503 एथलीट, 246 टीम अधिकारी/सपोर्ट स्टाफ़ और 19 दल के स्टाफ़ सदस्य शामिल होंगे.
व्हाइट-बॉल सीरीज की कमान संभालेंगे गंभीर
लक्ष्मण पुरुष टीम की देखरेख करेंगे क्योंकि रेगुलर हेड कोच गौतम गंभीर को वेस्ट इंडीज के खिलाफ व्हाइट-बॉल सीरीज से पहले आराम दिया गया है, जो 27 सितंबर से शुरू होगी. मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार, सुनील जोशी, ऋषिकेश कानिटकर और सुभादीप घोष लक्ष्मण के साथ जुड़ेंगे, जबकि अमोल मजूमदार एशियाई खेलों में महिला टीम की कमान संभालेंगे.
लक्ष्मण ने हाल ही में जुलाई में जिम्बाब्वे के खिलाफ T20I सीरीज के दौरान भारतीय टीम की देखरेख की थी. ऐसा तब हुआ था जब इंग्लैंड के खिलाफ व्हाइट-बॉल सीरीज के बाद गंभीर को आराम दिया गया था. भारतीय पुरुष और महिला टीमें एशियाई खेलों में मौजूदा चैंपियन के तौर पर उतरेंगी, क्योंकि उन्होंने 2022 हांग्जो खेलों में खिताब जीता था.
ऋतुराज गायकवाड़ ने एशियाई खेलों में मुख्य रूप से दूसरी पंक्ति की भारतीय टीम को गोल्ड जिताया था, जबकि हरमनप्रीत कौर ने महिला प्रतियोगिता में 'वुमन इन ब्लू' को गोल्ड तक पहुंचाया था.
क्रिकेट टीम के साथ बड़ा सपोर्ट स्टाफ भी जाएगा
रिपोर्ट्स के अनुसार, एशियाई खेलों के लिए भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेट टीम के साथ बड़ा सपोर्ट स्टाफ भी जापान जाएगा. BCCI के दोनों दलों के सपोर्ट स्टाफ का आकार एथलेटिक्स के बाद सबसे बड़ा माना जा रहा है. वहीं, BCCI के क्रिकेट ऑपरेशंस विभाग से जुड़े मारूफ फजंदर को सपोर्ट स्टाफ का 'टीम लीडर' नियुक्त किया गया है, जो एशियाई खेलों के दौरान टीम प्रबंधन की जिम्मेदारियां संभालेंगे.
The @BCCI both men and women included have the 2nd biggest support staff contingent after Athletics and perhaps one more than shooting.— Kushan Sarkar (@kushansarkar) September 3, 2026
VVS Laxman will be assisted by Sunil Joshi, Hrishikesh Kanitkar and Subhadeep Ghosh.
Maroof Fajandar from Cric Ops is designated "Team Leader"…
एशियाई खेलों में सुविधाओं पर उठे सवाल
इस बीच, आगामी एशियाई खेलों के लिए रहने की व्यवस्था चर्चा में रही है. जापान क्रिकेट एसोसिएशन (JCA) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नाओकी एलेक्स मियाजी के अनुसार, एशियाई खेलों के क्रिकेट इवेंट में भाग लेने वाली टीमों को होटल में रहने की सुविधा दी जा रही है, जबकि मेजबान क्षेत्र में कमरों की सीमित उपलब्धता है.
19 सितंबर से 3 अक्टूबर तक होने वाले पुरुषों और महिलाओं के T20 इवेंट के लिए, कई बड़ी एशियाई टीमों ने सुविधाओं और इंतजामों, खासकर कमरों के साइज़ पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद पिछले हफ़्ते टीमों के रहने की जगह को लेकर चिंताएं सामने आईं.
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