आर्यवीर ने बल्लेबाजी में दिखाई पिता वीरेंद्र सहवाग की झलक, फैंस के दिलों में पुरानी यादों को किया जिंदा

Aryavir Sehwag Play Shot Look Like Virender Sehwag: वीरेंद्र सहवाग को भारत के अब तक के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक माना जाता है. भारत के इस पूर्व ओपनर ने देश के लिए कई मैच जिताने वाली पारियां खेलीं और अपने शानदार करियर के दौरान कई रिकॉर्ड तोड़े. 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ वनडे डेब्यू करने के बाद, सहवाग ने 374 इंटरनेशनल मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया और तीनों फॉर्मेट में कुल मिलाकर 17,253 रन बनाए. उनके नाम 72 हाफ-सेंचुरी और 38 इंटरनेशनल सेंचुरी दर्ज हैं. ढेर सारे रन बनाने के अलावा, सहवाग अपने निडर अंदाज़ और खास तरह की बल्लेबाजी के लिए भी मशहूर थे.

हालांकि सहवाग इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनकी विरासत उनके बेटे आर्यवीर सहवाग के ज़रिए आगे बढ़ रही है. फिलहाल दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL) में वेस्ट दिल्ली लायंस के लिए खेल रहे आर्यवीर ने हाल ही में फैंस को अपने पिता के बल्लेबाजी स्टाइल की झलक दिखाई.

इस युवा बल्लेबाज को सहवाग के कुछ मशहूर शॉट्स, जैसे स्क्वायर ड्राइव और कवर ड्राइव खेलते हुए देखा गया, जिससे फैंस काफी प्रभावित हुए. DPL ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक तुलनात्मक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें पिता और बेटे की बल्लेबाजी तकनीक में काफी समानताएं दिखाई गईं.

DPL की बात करें तो, शनिवार को वेस्ट दिल्ली लायंस को सेंट्रल दिल्ली किंग्स के खिलाफ 21 रनों से हार का सामना करना पड़ा. पहले बल्लेबाजी करते हुए, सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने 20 ओवर में 232/8 का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसमें उनके टॉप और मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों ने शानदार स्ट्रोकप्ले दिखाया.

ओपनर सिद्धार्थ जून ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए सिर्फ 17 गेंदों में 33 रन बनाए (दो चौके और चार छक्कों के साथ). इसके बाद समर्थ सेठ ने 14 गेंदों में 37 रनों की तेज़ पारी खेलकर टीम की गति को और बढ़ाया (पांच चौके और दो छक्कों के साथ).

233 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्ट दिल्ली लायंस ने ज़बरदस्त शुरुआत की और सिर्फ 4.5 ओवर में 71/2 का स्कोर बना लिया. इसके बाद आर्यवीर सहवाग के आउट होने से लायंस को एक और झटका लगा. कृष यादव (26 गेंदों में 46 रन, सात चौके और एक छक्के के साथ) और अंकित कुमार ने पारी को संभाला और पलटवार करते हुए चौथे विकेट के लिए 59 रनों की अहम साझेदारी की. उनकी पार्टनरशिप ने वेस्ट दिल्ली लायंस को एक मुश्किल लक्ष्य का पीछा करने की उम्मीद दी.

हालांकि, तेजस बरोका ने कृष्ण यादव को आउट करके इस साझेदारी को तोड़ा; यादव ने 26 गेंदों में शानदार 46 रन बनाए थे. यादव के आउट होने से लायंस पर दबाव बढ़ गया, लेकिन अंकित ने आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखते हुए अपनी टीम को मुकाबले में बनाए रखा. आखिरकार अंकित 30 गेंदों में शानदार 61 रन (चार चौके और पांच छक्के) बनाकर आउट हुए, जिससे वेस्ट दिल्ली लायंस मुश्किल स्थिति में आ गई और जरूरी रन रेट भी बढ़ गया. लायंस आखिरी ओवरों में अपनी लय बनाए नहीं रख सके और आखिरकार 20 ओवरों में 211/8 का स्कोर ही बना पाए, जिससे वे लक्ष्य से 21 रन पीछे रह गए.