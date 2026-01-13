'वहां पर देख छोटा चीकू बैठा है', विराट कोहली ने बचपन के हमशक्ल को देख रोहित शर्मा को कहा था कुछ ऐसा

- भारत ने वडोदरा में पहला वनडे मैच न्यूजीलैंड को चार विकेट से जीतकर तीन मैचों की सीरीज में बढ़त बनाई
- विराट कोहली ने पहले वनडे मैच में 93 रन की प्रभावशाली पारी खेली और टीम की जीत में योगदान दिया
- मैच से पहले कोहली ने एक छोटे बच्चे को ऑटोग्राफ दिया जो उन्हें अपने बचपन का चीकू याद दिलाता था
Virat Kohli's reaction Viral: भारत ने वडोदरा में पहला वनडे मैच 4 विकेट से जीत लिया था. पहले वनडे में विराट कोहली ने 93 रन की पारी खेली. इस मैच में जहां कोहली ने अपने बल्ले से कमाल किया तो वहीं दूसरी ओर मैच से पहले कोहली के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसे वो हमेशा याद रखेंदे. दरअसल, मैच से पहले कोहली ने कुछ बच्चों को ऑटोग्राफ दिए, लेकिन इस दौरान कोहली एक ऐसे बच्चे से भी मिले जिसे देखकर उन्हें अपना बचपन याद आ गया. क्योंकि वह बच्चा बिल्कुल छोटा चीकू दिख रहा था. उस छोटे बच्चे की तस्वीरें और वीडियो वायरल हो गए हैं.
वहीं, अब उस वायरल बच्चे ने कोहली और रोहित के साथ बिताए अपने समय को लेकर बात की है. एक इंटरव्यू में उस वायरल बच्चे ने कहा है कि मुझे देखकर कोहली और रोहित मुझको छोटा चीकू कह रहे थे.
Childhood duplicate of Kohli is so cute man 😭♥️— Dive (@crickohlic) January 12, 2026
Even Kohli said that he looks like him 😂 pic.twitter.com/yriNvyQcrn
पहले वनडे में भारत को मिली शानदार जीत
भारत ने विराट कोहली (93 रन) और कप्तान शुभमन गिल (56 रन) के अर्धशतक तथा दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 118 रन की साझेदारी से रविवार को यहां न्यूजीलैंड को शुरुआती एक दिवसीय मुकाबले में एक ओवर रहते चार विकेट से हराकर तीन मैच की सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल की.
