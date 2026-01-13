'वहां पर देख छोटा चीकू बैठा है', विराट कोहली ने बचपन के हमशक्ल को देख रोहित शर्मा को कहा था कुछ ऐसा

Virat Kohli's reaction Viral: भारत ने वडोदरा में पहला वनडे मैच 4 विकेट से जीत लिया था. पहले वनडे में विराट कोहली ने 93 रन की पारी खेली. इस मैच में जहां कोहली ने अपने बल्ले से कमाल किया तो वहीं दूसरी ओर मैच से पहले कोहली के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसे वो हमेशा याद रखेंदे. दरअसल, मैच से पहले कोहली ने कुछ बच्चों को ऑटोग्राफ दिए, लेकिन इस दौरान कोहली एक ऐसे बच्चे से भी मिले जिसे देखकर उन्हें अपना बचपन याद आ गया. क्योंकि वह बच्चा बिल्कुल छोटा चीकू दिख रहा था. उस छोटे बच्चे की तस्वीरें और वीडियो वायरल हो गए हैं.

वहीं, अब उस वायरल बच्चे ने कोहली और रोहित के साथ बिताए अपने समय को लेकर बात की है. एक इंटरव्यू में उस वायरल बच्चे ने कहा है कि मुझे देखकर कोहली और रोहित मुझको छोटा चीकू कह रहे थे.

"मैंने उनके तरफ देखकर उनको हाय किया तो उन्होंने मुझे देखा और बोला किमैं थोड़ी देर में आता हूं. तो फिर कोहली ने रोहित शर्मा को कहा, वहां पर देख मेरा डुप्लिकेट बैठा है, जिसके बाद रोहित शर्मा मुस्कुराने लगे थे. मुझे वहां सभी लोग छोटा छोटा चीकू बोल रहे थे." उस वायरल बच्चे ने कहा कि, 'मैं वहां कोहली, केएल राहुल, रोहित और अर्शदीप से मिला था.

Childhood duplicate of Kohli is so cute man 😭♥️



Even Kohli said that he looks like him 😂 pic.twitter.com/yriNvyQcrn — Dive (@crickohlic) January 12, 2026

पहले वनडे में भारत को मिली शानदार जीत

भारत ने विराट कोहली (93 रन) और कप्तान शुभमन गिल (56 रन) के अर्धशतक तथा दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 118 रन की साझेदारी से रविवार को यहां न्यूजीलैंड को शुरुआती एक दिवसीय मुकाबले में एक ओवर रहते चार विकेट से हराकर तीन मैच की सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल की.