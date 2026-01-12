मुझे उनकी बहुत याद आती है, मैं उनसे कब मिलूंगी, धर्मेंद्र को याद कर छलका हेमा मालिनी का दर्द, बेटे सनी देओल को लेकर कही ये बात

पति का चला जाना जिंदगी का वो खालीपन है जिसकी भरपाई कोई और नहीं कर सकता. बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री और धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी अभी जिस दर्द से गुजर रही हैं वो लोग समझ सकते हैं पर शायद महसूस सिर्फ वही कर पा रही होंगी. धर्मेंद्र के जाने पर हेमा यूं तो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में वापस लौट गई हैं, लेकिन उनका दुख उनके चेहरे पर साफ नजर आता है. हाल ही में एक्ट्रेस ने इंडियन एक्ट्रेस को दिए एक इंटरव्यू में अपना दुख बयां किया.

‘मेरे लिए ये बर्दाश्त से बाहर है...'

इंटरव्यू में जब हेमा से पूछा गया कि वो कैसी हैं अब? तो एक्ट्रेस ने कहा ‘मैं बहुत गहरे दुख में थी, और वो दुख अभी भी है. लेकिन मैं उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रही हूं, क्योंकि ये मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर है. सब कहते हैं मैं मजबूत हूं...और मैं मजबूत हूं भी. मुझे आगे बढ़ना है, मुझे बढ़ना ही होगा. हम 57 साल तक साथ थे. मैं उनके बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती, मुझे हर मिनट उनकी याद आती है. ऐसा नहीं था कि हम हर समय साथ रहते थे. लेकिन वो हमेशा मुझसे पूछते रहते थे 'तुम कहां हो? कब आ रही हो? क्या तुम वापस आ रही हो? तो मैं भी लोनावला से वापस आ जाता हूं. वो जब भी लोनावला से वापस आते थे तब मेरे और परिवार के साथ वक्त बिताते थे. उनके बिना मुझे बहुत दुख होता है. मैं उनसे दोबारा कब मिलूंगी?.'

सनी-बॉबी संग कैसे हैं हेमा मालिनी के रिश्ते?

हेमा मालिनी, धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हैं ये बात सभी जानते हैं. ऐसे में हमेशा ये चर्चा होती है कि उनके रिश्ते सनी देओल और बॉबी देओल के साथ ठीक नहीं हैं. इस पर भी एक्ट्रेस ने जवाब दिया और कहा, ‘हमारे बीच हमेशा एक अच्छा और सम्मानजनक रिश्ता रहा है. मुझे नहीं पता कि लोग क्यों सोचते हैं कि हमारे बीच कुछ गलत है. ऐसा इसलिए है क्योंकि लोगों को गॉसिप चाहिए. मैं उन्हें जवाब क्यों दूं? क्या मेरे लिए सफाई देना जरूरी है? मैं क्यों दूं? यह मेरी ज़िंदगी है. मेरी पर्सनल जिंदगी, हमारी पर्सनल जिंदगी. हम बहुत खुश हैं और एक-दूसरे के बहुत करीब हैं. बस इतना ही, मुझे इस बारे में और कुछ नहीं कहना है.'