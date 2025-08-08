क्या विराट कोहली वनडे क्रिकेट से लेंगे संन्यास?, वायरल तस्वीर ने मचाई फैंस के बीच हलचल

Virat Kohli White Beard Pic: भारतीय फैंस जहां विराट कोहली की वापसी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, वहीं यह स्टार क्रिकेटर हाल ही में लंदन की सड़कों पर नए अंदाज़ में नज़र आया. एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें कोहली हल्के भूरे रंग की टी-शर्ट, गहरे भूरे ज़िप-अप हुडी और गहरे नीले जॉगर्स में दिखे. लेकिन फैंस की नज़रें उनकी रंगी हुई दाढ़ी पर टिक गईं.

यह तस्वीर एक भारतीय मूल के व्यवसायी शश ने शेयर की, जिन्होंने लिखा – "कैप्शन की ज़रूरत नहीं…

किंग कोहली के साथ." गौर करने वाली बात ये है कि कोहली ने हाल ही में खुलासा किया था कि उन्होंने दो दिन पहले ही अपनी दाढ़ी रंगी है. युवराज सिंह के एक चैरिटी इवेंट में उन्होंने मजाक में कहा, "जब आप हर चार दिन में दाढ़ी रंगने लगें, तो समझ लीजिए कि वक्त तेज़ी से गुजर रहा है."

कोहली ने आखिरी बार भारत के लिए चैंपियंस ट्रॉफी में खेला था और टेस्ट और टी20 क्रिकेट से संन्यास के बाद अब सिर्फ़ वनडे प्रारूप में उपलब्ध हैं. इस बीच, भारत को अगस्त में बांग्लादेश के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज़ खेलनी थी, लेकिन बीसीसीआई ने कार्यक्रम के टकराव और खिलाड़ियों की थकान को देखते हुए यह दौरा सितंबर 2026 तक के लिए टाल दिया है.

अगर यह सीरीज़ होती, तो कोहली और रोहित शर्मा की टीम में वापसी हो सकती थी. अब दोनों की वापसी की संभावना अक्टूबर के तीसरे सप्ताह से पहले नहीं दिखती, जब भारत ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाएगा, जिसमें तीन वनडे और पाँच टी20 मैच खेले जाने हैं.

इससे पहले श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने भी भारत को एक सीमित ओवरों की सीरीज़ के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक, थकान के कारण खिलाड़ियों को आराम देने का फैसला लिया गया, क्योंकि हाल ही में समाप्त हुई टेस्ट सीरीज़ में सभी पाँच मैच पाँचवें दिन तक चले थे.

