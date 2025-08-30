रिंकी खन्ना की बेटी की 10 तस्वीरें, राजेश खन्ना नातिन से करते थे बेइंतहा प्यार, 5वीं फोटो में दिखी नानी डिंपल की झलक

हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना (Rajesh Khanna) की दो बेटी ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना है. ट्विंकल खन्ना के हसबैंड अक्षय कुमार हैं और रिंकी खन्ना ने नॉन फिल्मी बैकग्राउंड वाले शख्स से शादी रचाई थी. इस शादी से रिंकी (Rinke Khanna) की एक बेटी नाओमिका सरन (Naomika Siva Saran) हैं, जिनकी खूबसूरती के आगे बड़ी-बड़ी एक्ट्रेस फीकी लगती हैं. नाओमिका इतनी बड़ी हो चुकी हैं कि अब फिल्मों में आ सकती हैं. उनकी खूबसूरती को देख के फैंस भी हैरान रह गए हैं,

नाओमिका अब लाइमलाइट में भी रहने का काम करती हैं. उन्हें मौसा अक्षय कुमार की फिल्मों की स्क्रीनिंग पर अपनी स्टार नानी डिंपल कपाड़िया के साथ स्पॉट किया जाता है. नाओमिका की इन 10 तस्वीरों को देखने के साथ-साथ जानते हैं आखिर वह क्या कर रही हैं.

नाओमिका उस वक्त चर्चा में आई थी, जब उन्होंने मौसा अक्षय कुमार के बेटे आरव के साथ सोशल मीडिया पर अपनी एक तस्वीर शेयर की थी.

आरव और नाओमिका की यह तस्वीर खूब वायरल हुई थी और लोगों ने गलत-गलत कयास लगाने शुरू कर दिए थे.

जब इस फोटो की हकीकत सामने आई तो पता कि नाओमिका बॉलीवुड की पूर्व एक्ट्रेस रिंकी खन्ना की बेटी हैं.

रिंकी खन्ना बॉलीवुड में फ्लॉप साबित हुईं. उन्हें गोविंदा की फिल्म जिस देश में गंगा रहता है में देखा गया था.

रिंकी ने साल 2003 में समीर सरन से शादी रचा अपना घर बसा लिया था और इस शादी से एक्ट्रेस को एक बेटी हुई.

नाओमिका अब 20 साल की हैं और सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं. उन्हें इंस्टाग्राम पर 2 लाख से ज्यादा फैंस फॉलो करते हैं.

नाओमिका के इंस्टाग्राम अकाउंट पर उनकी खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिलेंगी, जिसमें वह किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस से कम नहीं दिख रही हैं.

मौजूदा साल की 24 जनवरी को नाओमिका अपनी नानी के साथ अक्षय कुमार की फिल्म स्काई फोर्स की स्क्रीनिंग पर दिखी थीं.

नाओमिका की खूबसूरती को देख पैप्स भी हैरान रह गए थे, यहां से उनके खूब वीडियो वायरल हुए थे.

इसके बाद चर्चा होने लगी थी कि नाओमिका कब तक बॉलीवुड में आएंगी. हालांकि स्टार फैमिली से अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है.