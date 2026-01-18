चेजमास्टर पड़ गए अकेले, विराट की ये पारी इसलिए रह गई जीत से दूर

इंदौर में विराट कोहली ने एक बार फिर एक दमदार शतकीय पारी खेली. अकेले अपने दम पर टीम इंडिया को जीत की दहलीज तक ले आए. लेकिन आखिरकार दूसरे सिरे पर गिरते विकेट बड़े होते लक्ष्य के सामने अपना विकेट भी गंवा दिया. विराट का विकेट गिरते ही टीम इंडिया की जीत की रही सही उम्मीद जाती रही. विराट ने 46वें ओवर में अपना विकेट गंवाया और टीम इंडिया 47वें ओवर में 41 रन से मैच हार गई. विराट जब तक पिच पर रहे उनके फैन्स उनकी आवाज में दिलों में कहते रहे, ‘कोहली है ना!' इंदौर में 338 के लक्ष्य का पीछा करते हुए कोहली पांचवें ओवर में पिच पर आए और 46वें ओवर तक अभिमन्यु की तरह किवी चक्रव्यूह को भेदते रहे.

मैच में जीत की कोशिश में विराट एक बड़ा शॉट लगाते हुए 108 गेंदों पर 10 चौके और 3 छक्कों के सहारे 115 के स्ट्राइक रेट से 124 रन जोड़ सके. विराट आख़िरकार क्रिस्टिएन क्लार्क की गेंद पर आउट हो गए.

चेज़मास्टर का शानदार रिकॉर्ड

रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए विराट ने वनडे में कई शतकीय पारियां खेलीं और टीम इंडिया को जीत दिलाई है.

वनडे के शतकवीर - शतकों की संख्या

विराट कोहली - 29

रोहित शर्मा - 17

सचिन तेंदुलकर - 17

क्रिस गेल - 12

तिलकरत्ने दिलशान - 11

विराट इससे पहले कई दफा शानदार कामयाब चेजमास्टर साबित हो चुके हैं. बस इस बार दूसरे खिलाड़ी उनका साथ नहीं निभा पाए. विराट की कुछ शानदार चेज़ करने वाली कहानियों पर डालते हैं एक नज़र-

चैंपियंस ट्रॉफी 2025: पाकिस्तान के खिलाफ मैचविनिंग 100 रन

चेज़मास्टर ने पूरे करियर में इससे पहले कई बार लक्ष्य का पीछा करते हुए ना सिर्फ़ फ़ैन्स का दिल जीता है, बल्कि मैच को विपक्षी टीम के जबड़े से ख़ींच लाये.

साल भर पहले 2025 में विराट ने पाकिस्तान एक बेहद दबाव भरे मैच में तनाव के बावजूद 242 के लक्ष्य का पीछा करते हुए 111 गेंदों पर 100 रनों की मैच विनिंग पारी खेली. इस पारी ने करोड़ों क्रिकेट फ़ैन्स की तरह वर्ल्ड चैंपियन भारतीय महिला टीम को भी प्रेरित किया. जेमाइमा रोड्रिगेज़ इस पारी का ज़िक्र प्रेरणा देने वाली पारियों में करती हैं.

ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, 2019: 104 रनों की हैरतअंगेज़ पारी

ऑस्ट्रेलिया में भारत की हर जीत यादगार साबित होती है. विराट ने ऑस्ट्रेलिया में एक से बढ़कर एक शानदार पारियों खेली हैं. साल 2019 में एडिलेड में 299 के लक्ष्य का पीछा करते हुए कप्तान विराट कोहली ने 112 गेंदों पर 104 रनों की पारी खेली और भारत को 6 विकेट से जीत दिलाई.

श्रीलंका के ख़िलाफ़ 2017: नाबाद 110 रनों की मैचचजिताऊ पारी

साल 2017 में कोलंबो में हुए मैच में श्रीलंका के 239 के लक्ष्य का पीछा करते हुए विराट ने 116 गेंदों पर नाबाद 110 रनों की पारी खेली. विराट की पारी के सहारे भारत ने श्रीलंका को मैच में 6 विकेट से हराया और वनडे सीरीज़ पर 5-0 से कब्ज़ा जमा लिया.

इंग्लैंड के ख़िलाफ़, 2017: 122 रनों की जानदार पारी

2017 में ही पुणे में खेले गए वनडे मैच में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 351 के लक्ष्य का पीछा करते हुए क्रिकेट फ़ैन्स ने कप्तान विराट कोहली (105 गेंदों पर 122 रन) और केदार जाधव (76 गेंदों पर 120 रन) की तूफ़ानी शतकीय पारियां देखीं. इस मैच में भारत ने 63 रन पर 4 विकेट गंवा दिए थे. लेकिन विराट कोहली और केदार जाधव ने 200 रनों की साझेदारी कर भारतीय जीत में अहम भूमिका निभाई.

पाकिस्तान के ख़िलाफ़, 2012: नाबाद 183 रनों की धमाकेदार पारी

ढाका में साल 2012 में खेले गए एशिया कप के हाई वोल्टाज मैच में विराट की धमाकेदार पारी को फ़ैन्स आज भी बड़े चाव से याद करते हैं. मो. हफ़ीज़ और नासिर जमशेद की शतकीय पारियों के सहारे पाकिस्तान ने भारत के सामने 330 रनों का लक्ष्य रखा.

विराट ने उस मैच में 148 गेंदों पर 183 रनों की मैचविनिंग पारी खेली और उसे हमेशा के लिए सबके लिए यादगार बना दिया.

