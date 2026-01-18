'वर्ल्ड कप को...', नीतीश रेड्डी को बल्लेबाजी में क्यों भेजा गया ऊपर? हार के बाद शुभमन गिल ने रहस्य से उठाया पर्दा

Shubman Gill Statement After Defeat Against New Zealand: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला रविवार (18 जनवरी 2026) को इंदौर में खेला गया. जहां भारतीय टीम को 41 रनों से शिकस्त का सामना करना पड़ा. विपक्षी टीम के खिलाफ मिली शिकस्त के बाद भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल काफी निराश नजर आए. मैच के बाद उन्होंने कहा, 'यह काफी निराशाजनक है. जिस तरह से हमने पहला मुकाबला जीता. उसके बाद सीरीज एक-एक से बराबरी हुई. फिर उसके बाद यहां तक आना. हमें कुछ जगहों पर सुधार करने की जरूरत है. विराट भाई जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं. वह प्लस प्वाइंट है. इस सीरीज में तेज गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की. वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए नीतीश को ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए भेजा गया था.'

गिल का प्लान आया काम

तीसरे वनडे में जरूर भारतीय टीम जीत नहीं पाई. मगर गिल का प्लान सक्सेस रहा. छठवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए नीतीश कुमार रेड्डी का प्रदर्शन काबिले तारीफ रहा. उन्होंने 57 गेंदों में 92.98 की स्ट्राइक रेट से 53 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली. इस बीच उनके बल्ले से दो चौके और दो खूबसूरत छक्के निकले.

कोहली ने सबका दिल जीता

भारतीय टीम जरूर न्यूजीलैंड के खिलाफ इस सीरीज को अपने नाम नहीं कर पाई. मगर कोहली का प्रदर्शन शानदार रहा. उन्होंने सीरीज के तीनों मुकाबलों में हिस्सा लिया. इस बीच एक शतक और एक अर्धशतक के बदौलत (124+23+93) 240 रन बनाने में कामयाब रहे. पहले वनडे में उन्होंने अर्धशतक लगाया. उसके बाद तीसरे वनडे में शतक लगाने में कामयाब रहे.

