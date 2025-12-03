IND vs SA: 'रेंगेगी टीम इंडिया' वाले बयान का विराट कोहली ने साउथ अफ्रीकी कोच से ऐसे लिया बदला? फैन्स का जीता दिल

Virat Kohli took revenge on the South African coach: मैदान के बाहर एक घटना ने सबका ध्यान खींचा था, जब साउथ अफ्रीका के हेड कोच, शुकरी कॉनराड ने गुवाहाटी टेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहकर हंगामा खड़ा कर दिया कि वे इंडियन टीम से “गिड़गिड़ाने” की इच्छा रखते हैं. इस बयान ने काफी हंगामा बरपाया है. वहीं, अब एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें दावा किया गया है कि रांची में पहले ODI में भारत की जीत के बाद विराट कोहली ने अफ्रीकी कोच कॉनराड से हाथ मिलाने से मना कर दिया.

फुटेज की शुरुआत कोहली के कॉनराड के पास से गुज़रने से होती है, लेकिन ऐसा कोई इशारा नहीं मिलता कि वे साउथ अफ्रीकी कोच की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं. वीडियो खत्म होने से पहले कोहली लाइन में अगले दो साउथ अफ्रीकी खिलाड़ियों से हाथ मिलाते हैं. वीडियो की लंबाई कम होने की वजह से, यह साफ़ नहीं है कि कोहली ने पहले ही कॉनराड से हाथ मिलाया था या नहीं.

विवाद तब शुरू हुआ जब कॉनराड ने भारत के खिलाफ गुवाहाटी टेस्ट में अपनी टीम के शानदार प्रदर्शन के बाद कहा कि उन्होंने जानबूझकर अपनी बैटिंग लंबी की ताकि भारतीय खिलाड़ी “गिड़गिड़ाएं.”

We missed this,Virat Kohli ignored South Africa's head coach after India won 🔥



He must have listened to the PC 😂 https://t.co/5VnVHlmLyY — Dive (@crickohlic) December 2, 2025

इस कमेंट की काफी आलोचना हुई क्योंकि “गिड़गिड़ाना” शब्द का नस्लीय और ऐतिहासिक रूप से गहरा नकारात्मक मतलब है।. इसका इस्तेमाल खास तौर पर 1976 में टोनी ग्रेग ने किया था, जो उस समय इंग्लैंड के कप्तान (एक गोरे दक्षिण अफ्रीकी) थे, जब उन्होंने वेस्ट इंडीज टीम को नीचा दिखाने के ऐसा बयान दिया था.

Rohit Sharma did not shake hands with the South African head coach after winning the first ODI. 🫡🇮🇳❤️ pic.twitter.com/ICNDDbgzjy — Mamta Jaipal (@ImMD45) December 3, 2025

वैसे, जो वीडियो सामने आय़ा है उसको लेकर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया है और न ही NDTV इस वायरल वीडियो को सत्यापित करता है, लेकिन सोशल मीडिया पर जो बातें सामने आई है, उससे फैन्स कोहली के इस जेस्चर से खुश हैं. दरअसल, सोशल मीडिया के दौर में हर छोटी क्लिप बड़ी बहस बन जाती है और अब इस घटना ने भी बवाल मचाया हुआ है.