IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में विराट कोहली के पास महारिकॉर्ड बनाने का मौका, ऐसा करते ही रच देंगे इतिहास

Virat Kohli upcoming record in ODI : ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर भारतीय टीम तीन वनडे मैचों की सीरीज खेलने वाली है. सीरीज का पहला मैच 19 अक्टूबर को खेला जाएगा. यह सीरीज विराट कोहली के लिए काफी अहम है. रिपोर्ट के अनुसार कोहली और रोहित के लिए यह वनडे सीरीज उनके इंटरनेशनल करियर का आखिरी सीरीज साबित हो सकता है. ऐसे में विराट इस सीरीज में अपना सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस कर फैन्स को कभी न भूलने वाला पल देने की कोशिश करेंगे. वहीं, इस वनडे सीरीज में कोहली के पास महारिकॉर्ड बनाने का मौका होगा.

54 रन बनाते ही रच देंगे इतिहास

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में विराट कोहली 54 रन बनाते ही वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन जाएंगे. इस समय विराट कोहली के नाम वनडे में 14181 रन दर्ज है. बता दें कि 54 रन बनाते ही कोहली, श्रीलंका के कुमार संगकारा को पछाड़कर दूसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे. कुमार संगकारा ने वनडे में 14234 रन बनाए हैं जिसमें 25 शतक और 93 अर्धशतक दर्ज है. संगकारा ने अपना आखिरी वनडे 2015 वनडे वर्ल्ड कप में खेला था.

सबसे ज़्यादा वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज़

सचिन तेंदुलकर वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज़ों की सूची में सबसे ऊपर हैं. मास्टर ब्लास्टर ने 463 वनडे मैचों में 18426 रन बनाए हैं. वनडे मैचों में दोहरा शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज सचिन ने 49 शतक वनडे में जमाया है.

Photo Credit: BCCI

वनडे में सबसे ज्यादा रन

बल्लेबाज रन सचिन तेंदुलकर 18426 कुमार संगकारा 14234 विराट कोहली 14181 रिकी पोंटिंग 13704 सनथ जयसूर्या 13430

भारत की वनडे टीम:

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल, नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जयसवाल

ऑस्टेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज का पूरा शेड्यूल

पहला वनडे: 19 अक्टूबर, पर्थ

दूसरा वनडे: 23 अक्टूबर, एडिलेड

तीसरा वनडे: 25 अक्टूबर, सिडनी