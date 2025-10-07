किसने किया कोहली-रोहित को साइडलाइन! पूर्व क्रिकेटर ने लगाया 'गंभीर' आरोप

Manoj Tiwary blames Gautam Gambhir: रोहित शर्मा को वनडे की कप्तानी से हटाने के बाद पूर्व क्रिकेटर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं. अब पूर्व भारतीय क्रिकेटर मनोज तिवारी ने वनडे टीम की कप्तानी में हुए बदलाव और दिग्गज क्रिकेटरों के संन्यास को लेकर अपनी राय दी है और सीधे तौर पर माना है कि इसमें कहीं न कहीं कोच गौतम गंभीर का हाथ है. उनकी यह टिप्पणी रविचंद्रन अश्विन, रोहित शर्मा और विराट कोहली के हालिया संन्यास के संदर्भ में आई है. अश्विन ने पिछले साल भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे के बीच में ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया था, जबकि रोहित और कोहली दोनों ने इंग्लैंड दौरे से कुछ हफ़्ते पहले मई 2025 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी थी.

इनसाइडस्पोर्ट से बात करते हुए, तिवारी ने सुझाव दिया कि गंभीर ने सीनियर खिलाड़ियों के प्रभाव और उनके फैसलों पर सवाल उठाने से बचने के लिए उन्हें जल्दी संन्यास लेने पर मजबूर किया, तिवारी ने कहा, "अगर सीनियर खिलाड़ी टीम में हैं, अगर अश्विन टीम में हैं, अगर रोहित टीम में हैं, तो इन खिलाड़ियों ने इतना क्रिकेट खेला है, ये खिलाड़ी मुख्य कोच या अन्य स्टाफ से कहीं ज़्यादा स्थापित हैं, अगर ये किसी बात पर सहमत नहीं होते हैं तो ये लोग सवाल उठाएंगे. आपने बस यह सुनिश्चित किया कि ये खिलाड़ी टीम में न हों."

तिवारी ने ये भी कहा कि, "मैंने देखा है कि जब से इस कोच ने यह पद संभाला है, तब से कई विवाद पैदा हुए हैं. जो कुछ भी हो रहा है वह भारतीय क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है. मेरा मानना ​​है कि जब से वह मुख्य कोच हैं, अश्विन ने संन्यास ले लिया है, रोहित और विराट ने भी ऐसा किया है. और भी कई चीजें हुई हैं, जैसे खिलाड़ियों को अप्रत्याशित रूप से टीम में शामिल किया जाना और फिर सीधे शुरुआती इलेवन में शामिल कर दिया जाना. हमने देखा है कि गंभीर लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं."

पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने कहा, "मेरा मानना ​​है कि जो परिस्थितियां बनी हैं, जो माहौल बना है, इन खिलाड़ियों पर जो दबाव है, मुझे लगता है कि रोहित और विराट भारतीय क्रिकेट के बेमिसाल सेवक रहे हैं. उन्होंने भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, जो खिलाड़ी अपना तन-मन-धन से खेलते हैं, हमने देखा है कि उन्होंने अपना सब कुछ भारतीय क्रिकेट को दे दिया है."