37 साल के हुए विराट कोहली, जानिए करियर के वो 10 बड़े रिकॉर्ड जिसे तोड़ना हर बल्लेबाज को होगा सपना

Virat Kohli Career Top 10 Big Records: कोहली ने 2008 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा और अगले 17 सालों में उन्होंने वह सब कुछ हासिल कर लिया जो किसी खिलाड़ी का सपना होता है.

  • कोहली ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 305 मैचों में 14,255 रन बनाकर वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाए हैं
  • कोहली ने वनडे क्रिकेट में 51 शतकों के साथ सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़कर सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया है
  • उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सात दोहरे शतक जड़े जो किसी भारतीय बल्लेबाज के लिए सर्वाधिक है
Virat Kohli Top Ten Unbreakable Career Record: भारतीय क्रिकेट के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो केवल रिकॉर्ड्स से नहीं, बल्कि अपने जज़्बे और अनुशासन से भी याद किए जाते हैं विराट कोहली उन्हीं में से एक हैं. बुधवार को “किंग कोहली” ने अपना 37वां जन्मदिन मनाया. पश्चिमी दिल्ली की गलियों से निकलकर क्रिकेट की दुनिया में महान खिलाड़ी बनने तक का उनका सफर किसी प्रेरणा से कम नहीं रहा है कोहली ने 2008 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा और अगले 17 सालों में उन्होंने वह सब कुछ हासिल कर लिया जो किसी खिलाड़ी का सपना होता है. वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और टेस्ट रैंकिंग में भारत को नंबर-1 तक पहुंचाना शामिल है.

विराट अब केवल वनडे फॉर्मेट में सक्रिय हैं, क्योंकि पिछले साल टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद उन्होंने इस फॉर्मेट को अलविदा कहा था, और मई 2025 में अपने पसंदीदा टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास ले लिया. नज़र डालते हैं विराट कोहली के 10 महारिकॉर्ड्स पर, जो उन्हें आधुनिक क्रिकेट का ‘महान बल्लेबाज' बनाता है.

1. सर्वाधिक वनडे शतक का रिकॉर्ड

विराट कोहली ने 51 शतकों के साथ वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने का गौरव हासिल किया है. इस मामले में उन्होंने सचिन तेंदुलकर को भी पीछे छोड़ दिया.

2. 10,000 रन के बाद भी सबसे बेहतरीन औसत

विराट का ODI औसत 57.7 है जो 10,000 से अधिक रन बनाने वाले किसी भी बल्लेबाज से बेहतर है. उन्होंने अब तक 305 मैचों में 14,255 रन बनाए हैं और वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं.

3. सबसे अधिक दोहरे शतक वाले भारतीय बल्लेबाज

कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में 7 दोहरे शतक जड़े हैं यह उपलब्धि किसी और भारतीय बल्लेबाज के पास नहीं है.

4. एक IPL सीजन में सर्वाधिक रन का रिकॉर्ड

विराट का बल्ला IPL 2016 में ज्वालामुखी बन गया था. उन्होंने उस सीजन में 973 रन ठोककर अब तक का रिकॉर्ड बनाया.

5. सर्वश्रेष्ठ टेस्ट रेटिंग वाले भारतीय बल्लेबाज

937 ICC टेस्ट रेटिंग अंकों के साथ कोहली के पास किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा हासिल की गई सबसे ऊंची रैंकिंग है.

6. विदेशी धरती पर शानदार रिकॉर्ड

2014 की ऑस्ट्रेलिया सीरीज में उन्होंने चार शतक जड़कर इतिहास रचा. यह किसी विदेशी टेस्ट सीरीज़ में किसी भारतीय का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था, जिसकी बराबरी बाद में शुभमन गिल ने की.

7. कप्तान के रूप में लगातार 9 टेस्ट सीरीज जीत

विराट की कप्तानी में भारत ने लगातार 9 टेस्ट सीरीज़ जीतीं यह रिकी पोंटिंग के रिकॉर्ड की बराबरी है.

8. वनडे में सबसे तेज़ 10,000 रन

विराट कोहली ने मात्र 205 पारियों में 10,000 वनडे रन पूरे किए यह विश्व क्रिकेट में सबसे तेज़ उपलब्धि है.

9. सबसे तेज़ 27,000 अंतरराष्ट्रीय रन

594 पारियों में 27,000 अंतरराष्ट्रीय रन यह आंकड़ा उनकी निरंतरता और फिटनेस दोनों की मिसाल है.

10. विदेशों में सबसे सफल भारतीय कप्तान

विराट के नेतृत्व में भारत ने ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और वेस्टइंडीज में ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज़ जीतीं. उन्होंने विदेशी धरती पर जीत का नया युग शुरू किया.

