विराट कोहली से कितनी कम है हरमनप्रीत कौर की सैलरी? जानें कितना है अंतर

भारत की महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया है. इसके बाद से ही देश की बेटियों की हर तरफ चर्चा हो रही है, फिर चाहे वो जेमिमा रोड्रिग्स हों या फिर हरमनप्रीत कौर, लोग इनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. भारतीय महिला खिलाड़ियों के इस शानदार प्रदर्शन ने देश का दिल जीत लिया. अक्सर पुरुष और महिला क्रिकेट को लेकर बहस होती है, इसमें कुछ लोग दोनों टीमों के प्लेयर्स को मिलने वाले पैसे में अंतर लेकर भी सवाल उठाते हैं. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि विराट कोहली और हरमनप्रीत कौर की सैलरी में कितना अंतर है और बीसीसीआई की तरफ से उन्हें कितना पैसा दिया जा रहा है.

कितनी है कप्तान हरमनप्रीत कौर की सैलरी?

बीसीसीआई हर साल अपने कॉन्ट्रैक्ट को जारी करता है, जिसमें तमाम खिलाड़ियों के नाम शामिल होते हैं. इनमें कुछ प्लेयर्स का ग्रेड-ए कॉन्ट्रैक्ट होता है. यानी इन्हें सबसे ज्यादा सैलरी दी जाती है. हरमनप्रीत कौर भी ऐसे ही खिलाड़ियों में शामिल हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हरमनप्रीत कौर को बीसीसीआई की तरफ से 50 लाख रुपये सालाना दिए जाते हैं.

वहीं वुमंस प्रीमियर लीग (WPL) में मुंबई इंडियंस से खेलते हुए उन्हें एक सीजन के 1.8 करोड़ रुपये मिलते हैं. इसके अलावा हरमनप्रीत कौर पंजाब पुलिस में डीएसपी के पद पर भी हैं, जिसकी सैलरी भी हर महीने उनके खाते में पहुंचती है.

विराट कोहली की कमाई

विराट कोहली भारतीय क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी हैं, उन्हें बीसीसीआई ने ग्रेड-ए+ कॉन्ट्रैक्ट में रखा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ग्रेड में बीसीसीआई सालाना करीब 7 करोड़ रुपये खिलाड़ियों को देता है. वहीं ए ग्रेड में आने वाले खिलाड़ियों को 5 करोड़ रुपये दिए जाते हैं. विराट कोहली की कमाई सिर्फ बीसीसीआई से नहीं, बल्कि आईपीएल और ब्रांड प्रमोशन से भी काफी ज्यादा होती है. यही वजह है कि आज उनकी नेटवर्थ करीब एक हजार करोड़ से भी ज्यादा है.

जीत के बाद जमकर हुई इनामों की बारिश

बीसीसीआई की तरफ से वर्ल्ड कप जीतने के बाद महिला क्रिकेट टीम के लिए 51 करोड़ रुपये का नकद पुरस्कार दिया गया है. इसके अलावा अलग-अलग राज्यों की तरफ से भी अपने प्रदेश से आने वाली महिला खिलाड़ियों को बड़ी राशि इनाम के तौर पर दी गई है. यूपी पुलिस ने दीप्ति शर्मा को डीएसपी बनाया गया है, वहीं रियल एस्टेट कंपनी ओमैक्स लिमिटेड ने कप्तान हरमनप्रीत कौर को अपना ब्रांड एंबेसडर बनाने का ऐलान किया है.