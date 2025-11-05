विज्ञापन

Happy Birthday Virat Kohli: पिच, प्यार और परिवार के जो कहलाए किंग कोहली, Virat Kohli को यूं दिल से दें जन्मदिन की शुभकामनाएं

Happy Birthday Virat Kohli: आज विराट कोहली के जन्मदिन पर फैंस सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर कर उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं. अगर आप भी इस खास मौके पर चेजमास्टर को बर्थडे विश करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए मैसेज का आप सहारा ले सकते हैं.

Happy Birthday Virat Kohli: पिच, प्यार और परिवार के जो कहलाए किंग कोहली, Virat Kohli को यूं दिल से दें जन्मदिन की शुभकामनाएं
हैप्पी बर्थडे विराट कोहली
File Photo

Happy Birthday Virat Kohli: आज 5 नवंबर का दिन क्रिकेट लवर्स खासतौर से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) फैंस के लिए काफी खास है. ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज गोट (G.O.A.T), किंग, चेज मास्टर, चीकू के नाम से मशहूर विराट कोहली (Virat Kohli Birthday) का जन्मदिन है. बता दें कि इस साल कोहली 37 साल के हो गए हैं. हर बार की तरह इस बार भी फैंस उन्हें जन्मदिन पर खूब बधाइयां दे रहे हैं. साथ ही आकाश चोपड़ा, प्रज्ञान ओझा, युवराज सिंह जैसे क्रिकेट से जुड़ी तमाम बड़ी हस्तियों ने भी उन्हें बर्थडे पर विश किया. 

पिच, प्यार और परिवार में भी किंग

5 नवंबर 1988 को दिल्ली में जन्मे विराट कोहली आज करोड़ों लोगों की धड़कन हैं. उन्होंने अपनी मेहनत, जुनून और लगन से तमाम रिकॉर्ड्स हासिल किए हैं. हालांकि इंटरनेशनल क्रिकेट में टी20 और टेस्ट से किंग कोहली ने रिटायरमेंट ले लिया है लेकिन अभी भी वनडे फॉर्मेट में वे अपने शानदार प्रदर्शन से फैंस के दिलों को जीत रहे हैं. उनके फैंस बहुत अच्छे से जानते हैं कि विराट पिच से लेकर प्यार और परिवार में भी किंग हैं. कोहली के जन्मदिन पर फैंस सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर कर उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं. अगर आप भी इस खास मौके पर चेजमास्टर को बर्थडे विश करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए मैसेज का आप सहारा ले सकते हैं. 

विराट कोहली को बर्थडे विश कैसे करें?

1. ना ताज चाहिए, ना सिंहासन,
विराट है बस एक जुनून और जज्बात का नाम
हैप्पी बर्थडे किंग कोहली!

2. विराट कोहली जिस खिलाड़ी का नाम है, 
बॉल को बाउंडरी पर भेजना उसका काम है.
Happy Birthday Virat Kohli!

विरोट कोहली के जन्मदिन के लिए सबसे अच्छा संदेश क्या है?

3. तू सिर्फ खिलाड़ी नहीं, एक जज्बा है,
हर रन में देश की धड़कन बसता है
तेरी मेहनत, तेरी लगन – हर क्रिकेटर के लिए एक प्रेरणा है
खेलते रहो ऐसे ही जुनून के साथ,
भारत को हमेशा गर्व महसूस कराते रहो
हैप्पी बर्थडे विराट!

4. जुनून, मेहनत और आत्मविश्वास का दूसरा नाम — विराट कोहली
हैप्पी बर्थडे- किंग कोहली

5. जिसने बल्ले से दुनिया को झुकाया,
जिसकी फिटनेस ने पूरे युग को सिखाया,
वो सिर्फ खिलाड़ी नहीं — एक प्रेरणा है!
जन्मदिन मुबारक विराट कोहली

6. मेहनत से ऊंचे सपनों का सम्राट हो जाना
इतना आसान नहीं है विराट हो जाना
जन्मदिन मुबारक विराट कोहली

7. राजाओं का राजा , सम्राटों का सम्राट  विराट कोहली को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं
हैप्पी बर्थडे विराट कोहली

8. विराट कोहली - नाम ही काफी है! Happy Birthday Chase Master!

9. नाम विराट, काम विराट — रन हो या रौब, दोनों में बेमिसाल!
हर स्ट्रोक में जुनून, हर इनिंग में कहानी
हैप्पी बर्थडे विराट कोहली!

10. बल्ले से निकले हर शॉट में एक कहानी होती है,
वो कोहली है, जिसकी हर पारी में रवानी होती है
हैप्पी बर्थडे कोहली!

सोशल मीडिया पर लगा शुभकामनाओं का तांता

फैंस जमकर दे रहे कोहली को जन्मदिन की शुभकामनाएं

X और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर विराट कोहली काफी ट्रेंड कर रहे हैं. कई फैंस उनके लिए रील पोस्ट कर रहे हैं तो कुछ उनकी तस्वीरों का एक कोलाज बनाकर शेयर कर रहे हैं.

