विज्ञापन
विशेष लिंक

विजय हजारे ट्रॉफी खेलेंगे या नहीं ? विराट कोहली ने BCCI को सुनाया अपना फैसला

एक रिपोर्ट के मुताबिक, रोहित ने पहले ही घरेलू क्रिकेट में वापसी की इच्छा के बारे में इशारा कर दिया था, लेकिन कोहली ने भी अब अपनी सहमति दे दी है.

Read Time: 2 mins
Share
विजय हजारे ट्रॉफी खेलेंगे या नहीं ? विराट कोहली ने BCCI को सुनाया अपना फैसला
Virat Kohli
  • विराट कोहली और रोहित शर्मा को 2027 के वनडे वर्ल्ड कप तक अपने करियर को बनाए रखने के लिए अधिक मेहनत करनी होगी
  • BCCI चाहता है कि कोहली और रोहित विजय हजारे ट्रॉफी में खेलकर मैच प्रैक्टिस हासिल करें ताकि टीम में बने रहें
  • अजीत अगरकर की लीडरशिप वाली सिलेक्शन कमिटी फिटनेस या फॉर्म में कमी का इंतजार कर रही है ताकि बाहर कर सकें
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Virat Kohli: विराट कोहली और रोहित शर्मा को वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने करियर को लंबा खींचने के लिए और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. यह जोड़ी 2027 के ODI वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में अहम खिलाड़ी बने रहना चाहते हैं, लेकिन चार साल में होने वाले इस इवेंट के रास्ते में मैच प्रैक्टिस की कमी एक बड़ी समस्या बन गई है. खबर है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) चाहता है कि अगर कोहली और रोहित को वर्ल्ड कप की दौड़ में बने रहना है, तो वे भारत के सबसे बड़े घरेलू वनडे इवेंट विजय हजारे ट्रॉफी में खेलें. एक रिपोर्ट के मुताबिक, रोहित ने पहले ही घरेलू क्रिकेट में वापसी की इच्छा के बारे में इशारा कर दिया था, लेकिन कोहली ने भी अब अपनी सहमति दे दी है.

विराट कोहली  ने BCCI को सुनाया अपना फैसला

टाइम्स ऑफ़ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अजीत अगरकर की लीडरशिप वाली सिलेक्शन कमिटी "रोहित या कोहली की फिटनेस या फ़ॉर्म में किसी गलती का इंतज़ार कर रही है, ताकि उन्हें टीम से बाहर करने का कोई बहाना मिल सके।. लेकिन खेल के ये दोनों लेजेंड्स ऐसी परिस्थिति से लड़ने को तैयार हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि चीफ़ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने पहले ही इशारा कर दिया है कि अगर साउथ अफ़्रीका ODI सीरीज़ खत्म होने के बाद कोहली या रोहित में से कोई भी डोमेस्टिक सर्किट में नहीं खेलता है, तो सिलेक्टर सख़्ती करेंगे.  रोहित ने कुछ हफ़्ते पहले अपनी इच्छा ज़ाहिर की थी और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन से बात की थी, और अब खबर है कि कोहली भी आने वाले विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी कैंपेन के दौरान बेंगलुरु में दिल्ली के लिए खेलना चाह रहे हैं.

बता दें कि कोहली 10 साल से ज़्यादा समय से दिल्ली के लिए VHT में नहीं खेले हैं. उन्होंने इस साल की शुरुआत में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आयुष बडोनी की कप्तानी में नेशनल कैपिटल की टीम के लिए एक रणजी ट्रॉफी मैच खेला था, और अगर वह विजय हजारे ट्रॉफी में भी अपनी डोमेस्टिक टीम को रिप्रेजेंट करने का फैसला करते हैं तो किसी को भी हैरानी नहीं होनी चाहिए.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Virat Kohli, India, Cricket, India Vs South Africa 2025 India
Get App for Better Experience
Install Now