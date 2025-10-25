विज्ञापन
विराट ने तोड़ दिया संगाकारा का वर्ल्ड रिकॉर्ड, सचिन के बाद यह कारनामा करने वाले बने दुनिया के दूसरे बल्लेबाज

Virat Kohli, India vs Australia: विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर के बाद वनडे फॉर्मेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं.

विराट ने तोड़ दिया संगाकारा का वर्ल्ड रिकॉर्ड, सचिन के बाद यह कारनामा करने वाले बने दुनिया के दूसरे बल्लेबाज
Virat Kohli
  • विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में 14235 रन बनाकर कुमार संगकारा का विश्व में दूसरा स्थान हासिल किया है
  • कुमार संगकारा ने 2000 से 2015 तक 404 वनडे मैचों में 14234 रन बनाए थे जो कोहली ने पार कर लिए हैं
  • सचिन तेंदुलकर वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, जिनके नाम 18426 रन दर्ज हैं
Virat Kohli, India vs Australia: विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है. सचिन तेंदुलकर के बाद वनडे फॉर्मेट में वह सर्वाधिक रन बनाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं. 'किंग' कोहली से पहले यह खास उपलब्धि पूर्व श्रीलंकाई कप्तान कुमार संगकारा के नाम दर्ज था. जिन्होंने 2000 से 2015 के बीच 404 वनडे मैच खेलते हुए 380 पारियों में 14234 रन बनाए थे. मगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मुकाबले में पारी का 54वां रन लेते हुए विराट कोहली ने उन्हें पीछे छोड़ दिया है. कोहली ने खबर लिखे जाने तक वनडे फॉर्मेट में 14235 रन बनाए हैं.

सचिन तेंदुलकर के नाम दर्ज है वर्ल्ड रिकॉर्ड

वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड खेल जगत में 'क्रिकेट के भगवान' के रुप में मशहूर पूर्व भारतीय दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के नाम दर्ज है. जिन्होंने वनडे क्रिकेट में 1989 से 2012 के बीच भारतीय टीम की तरफ से कुल 463 मैच खेले. इस बीच वह 452 पारियों में 44.83 की औसत से 18426 रन बनाने में कामयाब रहे. इस बीच उनके बल्ले से 49 शतक और 96 अर्धशतक निकले.

वनडे क्रिकेट में सबसे रन बनाने वाले दुनिया के टॉप-5 बैटर

18426 - सचिन तेंदुलकर - भारत

14235 - विराट कोहली - भारत

14234 - कुमार संगकारा - श्रीलंका

13704 - रिकी पोंटिंग - ऑस्ट्रेलिया

13430 - सनथ जयसूर्या - श्रीलंका

