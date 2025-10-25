विराट ने तोड़ दिया संगाकारा का वर्ल्ड रिकॉर्ड, सचिन के बाद यह कारनामा करने वाले बने दुनिया के दूसरे बल्लेबाज

Virat Kohli, India vs Australia: विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है. सचिन तेंदुलकर के बाद वनडे फॉर्मेट में वह सर्वाधिक रन बनाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं. 'किंग' कोहली से पहले यह खास उपलब्धि पूर्व श्रीलंकाई कप्तान कुमार संगकारा के नाम दर्ज था. जिन्होंने 2000 से 2015 के बीच 404 वनडे मैच खेलते हुए 380 पारियों में 14234 रन बनाए थे. मगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मुकाबले में पारी का 54वां रन लेते हुए विराट कोहली ने उन्हें पीछे छोड़ दिया है. कोहली ने खबर लिखे जाने तक वनडे फॉर्मेट में 14235 रन बनाए हैं.

सचिन तेंदुलकर के नाम दर्ज है वर्ल्ड रिकॉर्ड

वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड खेल जगत में 'क्रिकेट के भगवान' के रुप में मशहूर पूर्व भारतीय दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के नाम दर्ज है. जिन्होंने वनडे क्रिकेट में 1989 से 2012 के बीच भारतीय टीम की तरफ से कुल 463 मैच खेले. इस बीच वह 452 पारियों में 44.83 की औसत से 18426 रन बनाने में कामयाब रहे. इस बीच उनके बल्ले से 49 शतक और 96 अर्धशतक निकले.

𝐓𝐡𝐞 𝐌𝐚𝐧. 𝐓𝐡𝐞 𝐌𝐲𝐭𝐡. 𝐓𝐡𝐞 𝐌𝐢𝐥𝐞𝐬𝐭𝐨𝐧𝐞 𝐌𝐚𝐜𝐡𝐢𝐧𝐞. 👑🙇🏼‍♂



The second-highest run-getter in ODI history, Virat Kohli! May his reign continue! 🙌 pic.twitter.com/P0EzD8uV9K — Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) October 25, 2025

वनडे क्रिकेट में सबसे रन बनाने वाले दुनिया के टॉप-5 बैटर

18426 - सचिन तेंदुलकर - भारत

14235 - विराट कोहली - भारत

14234 - कुमार संगकारा - श्रीलंका

13704 - रिकी पोंटिंग - ऑस्ट्रेलिया

13430 - सनथ जयसूर्या - श्रीलंका

