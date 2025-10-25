1 रन नहीं, मानो 83वां शतक हो... सिडनी वनडे में जब बच्चों की तरह खुश हो गए कोहली

Virat Kohli, India vs Australia: सिडनी का वनडे किंग कोहली के लिए विदाई का वनडे क्रिकेट मैच है. सिडनी वनडे से पहले पर्थ में 0, एडिलेड में 0... ये वाकया विराट कोहली के 304 वनडे में पहले कभी नहीं हुआ. विराट के फैंस दबाव में थे. दुनिया भर के क्रिकेट एक्सपर्ट्स दबाव में थे और शायद विराट भी.

पहले रन की अहमियत

पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर अक्सर कहते रहे हैं. किसी भी फॉर्मेट में बल्लेबाज का पहला रन उसकी हिचक तोड़ता है और फिर बल्लेबाज नए आत्मविश्वास से आगे की पारी खेलता है.

स्टेडियम से लेकर सोशल मीडिया तक मचा शोर

11वें ओवर में कप्तान शुभमन गिल के आउट होने के बाद विराट कोहली ड्रेसिंग रूम से मैदान तक आए तो सिडनी के दर्शकों ने शोर मचाकर इस दिग्गज का स्वागत किया. स्टेडियम में दर्शकों का शोर डेसीबल लेवल की सीमाएं तोड़ रहा है तो सोशल मीडिया पर किंग कोहली की तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट की बाउंड्री को पार कर रहा है.

बच्चों की तरह दिखी विराट की स्माइल

जोश हेजलवुड के ओवर की तीसरी गेंद विराट कोहली के लिए पहली गेंद थी. विराट ने जरा भी देर नहीं लगाई. हैट्रिक 0 की संभावना को खत्म किया और वाइड मिड ऑन से एक रन बनाकर खाता खोल लिया.

खुद कोहली भी अपने पहले रन के बाद खुश दिखे. विराट के डेढ़ दशक के अंतर्राष्ट्रीय करियर में ये पहले कभी नहीं हुआ. इस एक रन के साथ भी विराट बच्चों की तरह खुश हो गए. यही नहीं उन्होंने मुट्ठी भींचकर ग्लव्स को दर्शकों को दिखाया.

विराट को एक रन के लिए इतना खुश शायद ही पहले कभी नहीं देखा गया होगा.सिडनी वनडे में बल्ले से पहला रन निकला, तो विराट की मुट्ठी कुछ तनी. चेहरे पर मुस्कान तैर गई. पिछली दो पारियों में शून्य के बाद विराट के खाते में यह पहला रन जुड़ा था. विराट का यह एक रन और इस पर उनकी मुस्कान सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. कोहली विराट वापसी करेंगे, इसकी दुआएं होने लगीं.

2027 तक चलेगा सिक्का!

एडिलेड की उनकी पारी के बाद सुनील गावस्कर ने कहा था, 'विराट उन खिलाड़ियों में से नहीं जो आसानी से मैदान छोड़ दें. वो सिडनी में वापसी करेंगे और 2027 का वर्ल्ड कप भी खेलेंगे.' फैस गावस्कर की तकनीकी भविष्यवाणी के सच होने की दुआएं कर रहे हैं.

