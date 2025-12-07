IND vs SA, 3rd ODI: तीसरे वनडे में हुई रिकॉर्ड की बौछार, विराट से लेकर रोहित तक, इन 5 बल्लेबाजों ने रच दिया इतिहास

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले 3 मैचों की वनडे सीरीज का सफलतापूर्वक समापन हो चुका है. प्रतिष्ठित सीरीज का आखिरी मुकाबला 6 दिसंबर 2025 को विशाखापत्तनम में खेला गया. जहां टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अफ्रीकी टीम 47.5 ओवरों में अपने सभी विकेट खोते हुए 270 रन बनाने में कामयाब हुई थी. विपक्षी टीम की तरफ से जीत के लिए मिले 271 रनों के लक्ष्य को भारतीय टीम ने 39.5 ओवरों में 1 विकेट के नुकसान पर प्राप्त कर लिया. मैच के दौरान दोनों टीमों की तरफ से कई खिलाड़ियों का प्रदर्शन सराहनीय रहा. उन्होंने कुछ विशेष उपलब्धियां भी हासिल, जो कुछ इस प्रकार है-

यशस्वी जायसवाल

यशस्वी जायसवाल (नाबाद 116) ने बीते कल (6 दिसंबर 2025) विशाखापत्तनम में शतक जमाते हुए एक विशेष उपलब्धि हासिल कर ली है. वह भारतीय टीम की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी प्रारूपों में शतक बनाने वाले 6वें खिलाड़ी बन गए हैं. उनसे पहले यह खास कारनामा केवल सुरेश रैना, रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली और शुभमन गिल के नाम दर्ज था. मगर इस विशेष सूची में अब उनका नाम भी शामिल हो गया है.

रोहित शर्मा

रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में 20,000 रन बनाने वाले दुनिया के 14वें बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने यह विशेष उपलब्धि बीते कल अपनी पारी का 27वां रन लेते हुए हासिल किया. खबर लिखे जाने तक उन्होंने 505 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 538 पारियों में 20,048 रन निकले हैं. रोहित शर्मा टेस्ट और टी20 फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं. मगर वनडे फॉर्मेट में वह अब भी सक्रीय हैं.

क्विंटन डी कॉक

क्विंटन डी कॉक वनडे फॉर्मेट में विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले संयुक्त रूप से पहले बल्लेबाज बन गए हैं. खास मामले में उन्होंने पूर्व श्रीलंकाई दिग्गज कुमार संगकारा की बराबरी की है. इन दोनों ही दिग्गजों ने विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर 23-23 शतक लगाए हैं.

विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर सबसे ज्यादा वनडे सेंचुरी लगाने वाले खिलाड़ी

23 - क्विंटन डी कॉक

23 - कुमार संगकारा

19 - शाई होप

16 - एडम गिलक्रिस्ट

11 - जोस बटलर

10 - एबी डेविलियर्स

10 - एमएस धोनी

विराट कोहली

विराट कोहली वनडे की 2 पारियों में लगातार 2 बार शून्य पर आउट होने के बाद अगले 4 पारियों में 50+ का स्कोर बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं. ऑस्ट्रेलिया दौरे पर खेले गए 3 मैचों की वनडे सीरीज के शुरुआती 2 मुकाबलों में कोहली शून्य पर आउट हुए थे. उनके बाद से वह अगली 4 पारियों में नाबाद 74, 135, 102 और नाबाद 65की पारी खेल चुके हैं.

कुलदीप यादव

कुलदीप यादव वनडे फॉर्मेट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज्यादा बार 4 विकेट विकेट चटकाने वाले संयुक्त रूप से पहले गेंदबाज बन गए हैं. खास मामले में उन्होंने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ब्रेट ली की बराबरी की है. ब्रेट ली ने अफ्रीका के खिलाफ वनडे की 20 पारियों में 5 बार 4 विकेट चटकाने का कारनामा किया था, जबकि कुलदीप ने 16 पारियों में ही यह उपलब्धि हासिल कर ली है.

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे में सर्वाधिक बार 4 विकेट चटकाने वाले खिलाड़ी

5 – कुलदीप यादव (16 पारी)

5 – ब्रेट ली (20 पारी)

5 – वकार यूनिस (32 पारी)

4 – लसिथ मलिंगा (24 पारी)

