विराट-रोहित से मिली सीख, उमेश यादव के गुर आए काम, गुरनूर बराड़ ने बताई सफलता की कहानी

युवा तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ को न्यूज़ीलैंड की परिस्थियां पसंद आ रही हैं. पांच मैचों की सीरीज के दूसरे वनडे में 4 विकेट लेने के बाद गुरनूर ने बताया कि मेजबान देश में पिचों से मिल रहे अतिरिक्त उछाल और गति का फायदा उठाते हुए उन्होंने अपनी ताकत पर भरोसा किया और. हालांकि, उन्होंने अपने विकटों का श्रेय विराट कोहली, रोहित शर्मा और शुभमन गिल से मिले मार्गदर्शन और समर्थन को भी दिया है. वेलिंगटन में बराड़ ने 30 रन देकर 4 विकेट लिए, जो उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है.

'प्लेयर ऑफ द मैच' का पुरस्कार लेने के बाद बात करते हुए, बराड़ ने कहा,""मुझे सच में मज़ा आया. न्यूजीलैंड में बॉलिंग करते समय, यहां मिलने वाले बाउंस और पेस से मुझे काफी मदद मिली, इसलिए मुझे मज़ा आया."

अपनी रणनीति के बारे में बताते हुए, इस तेज़ गेंदबाज ने कहा कि न्यूज़ीलैंड में मिलने वाले अतिरिक्त बाउंस की वजह से उन्हें अपनी स्वाभाविक ताकतों पर टिके रहने में मदद मिली. इसके उलट, भारत की अपेक्षाकृत सपाट पिचों पर उन्हें 'हार्ड लेंथ' पर गेंदबाज़ी करनी पड़ती है.

उन्होंने कहा,"जाहिर है, भारत में पिचें काफी सपाट होती हैं, इसलिए हमें वहां 'हार्ड लेंथ' पर बॉलिंग करनी पड़ती है. लेकिन यहां, अतिरिक्त बाउंस मिलता है. इसलिए मैं बस अपनी ताकतों के हिसाब से बॉलिंग कर रहा था, और यह काम कर गया."

140-142 किमी/घंटा की रफ़्तार से गेंदबाज़ी करने वाले बराड़ ने कहा कि एक तेज गेंदबाज़ के लिए आक्रामक होना जरूरी है, लेकिन अपनी सीमाओं को जानना भी उतना ही अहम है. उन्होंने कहा,"अगर आप एक तेज गेंदबाज हैं जो औसतन 140 या 142 किमी/घंटा की रफ्तार से बॉलिंग कर रहा है, तो आपको आक्रामक होना ही होगा. लेकिन आपको अपनी सीमाओं का भी पता होना चाहिए. मैं बस इसका आनंद लेता हूं और लगातार बॉलिंग करता रहता हूं."

युवा तेज़ गेंदबाज ने खिलाड़ियों का समर्थन करने के महत्व पर भी जोर दिया, खासकर तब जब हालात या प्रदर्शन उनके पक्ष में न हों. बराड़ के अनुसार, भारतीय टीम प्रबंधन ने भारत की सपाट पिचों पर भी गेंदबाजी यूनिट पर भरोसा बनाए रखा, और तेज गेंदबाजों को अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखने और खुलकर गेंदबाजी करने के लिए प्रोत्साहित किया.

उन्होंने कहा,"हर खिलाड़ी के लिए समर्थन बहुत जरूरी है. भारत में पिचें सपाट थीं, लेकिन वहां भी प्रबंधन ने हमारा पूरा समर्थन किया. उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपनी लेंथ पर भरोसा रखूं और खुलकर गेंदबाज़ी करूं."

बराड़ ने कप्तान शुभमन गिल के नेतृत्व और साथियों का समर्थन करने के उनके तरीके की विशेष रूप से सराहना की. उन्होंने बताया कि गिल खिलाड़ियों को केवल उनके व्यक्तिगत प्रदर्शन के आधार पर नहीं आंकते, बल्कि उनका पूरा ध्यान इस बात पर होता है कि पूरी टीम से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कैसे निकलवाया जाए.

बरार ने कहा, "शुभमन गिल हर किसी का समर्थन करते हैं और उन्हें उनके प्रदर्शन के आधार पर नहीं आंकते. उनमें खुद के लिए और पूरी टीम के लिए आगे बढ़ने की एक गहरी भूख है."

इस तेज़ गेंदबाज ने बताया कि ओपन-नेट सेशन के दौरान सीनियर भारतीय बल्लेबाज़ों विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ समय बिताने से उन्हें काफी फायदा हुआ. उनकी सलाह और शुभमन गिल के सुझावों ने उन्हें अपनी गेंदबाजी के अलग-अलग पहलुओं पर काम करने और खेल की अपनी समझ को बेहतर बनाने में मदद की.

उन्होंने बताया,"गुवाहाटी और लॉर्ड्स के मैच निराशाजनक थे, लेकिन उन अनुभवों से सीखना जरूरी था. मैंने विराट और रोहित भाई के साथ ओपन-नेट सेशन में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने मुझे कई अहम सुझाव दिए. शुभमन ने भी मेरा मार्गदर्शन किया."

उन्होंने अपनी निरंतरता में सुधार का श्रेय रणजी ट्रॉफी के अपने अनुभव और सीनियर तेज गेंदबाज़ उमेश यादव के मार्गदर्शन को दिया. बराड़ ने बताया कि उमेश यादव को बार-बार सही जगह पर गेंद डालते देखकर उन्हें भी अपनी लेंथ को सटीक बनाए रखने के बारे में सलाह लेने की प्रेरणा मिली.

तेज गेंदबाज ने आगे कहा,"मैंने रणजी ट्रॉफी भी खेली है, और उन ओवरों से मुझे काफी मदद मिली. मैंने उमेश यादव पाजी से बहुत कुछ सीखा है." "उन्होंने पहले मैच में पांच विकेट लिए थे, और मैंने देखा कि वह कितनी निरंतरता के साथ सही लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे थे. मैंने उनसे इस बारे में पूछा, और उन्होंने मुझे काफी अच्छी सलाह दी."

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