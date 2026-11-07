India vs New Zealand 2nd ODI LIVE Score Updates: भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी पांच मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज (07 नवंबर 2026) वेलिंग्टन में खेला जाना है. मगर मैच के आगाज से पहले अच्छी खबर निकलकर सामने नहीं आ रही है. वेलिंग्टन में बारिश हो रही है. जिसके बाद टॉस तय समयानुसार नहीं हो पाया है. वेलिंग्टन में आज ही नहीं बीते कल (06 नवंबर 2026) भी पहले हाफ में बारिश हुई थी. जिसकी वजह से दोनों टीमों को अपनी ट्रेनिंग सत्र की योजना में बदलाव करना पड़ा था. (Live Scorecard)

मौसम विभाग का बयान

मौसम विभाग के मुताबिक वेलिंग्टन में आज पहले हाफ तक बारिश की संभावना 60 प्रतिशत और दूसरे हाफ में 55 प्रतिशत है. अगर ऐसे ही लगातार बारिश होता रहा तो मुकाबला रद्द भी हो सकता है.

वनडे सीरीज के लिए भारत और न्यूजीलैंड की टीम

भारत: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेट कीपर), नमन धीर, अंशुल कंबोज, औकिब नबी, गुरनूर बराड़, अर्शदीप सिंह, रुतुराज गायकवाड़, मोहम्मद सिराज, ईशान किशन और कुलदीप यादव.

न्यूजीलैंड: विल यंग, ​​टिम सीफ़र्ट, हेनरी निकोल्स, डेरिल मिशेल, टॉम लैथम (विकेट कीपर), ग्लेन फिलिप्स, मिशेल सेंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, काइल जैमीसन, जैकब डफी, ब्लेयर टिकनर, निक केली, मैथ्यू फिशर, माइकल ब्रेसवेल और मैट हेनरी.

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