IND vs SA, 3rd ODI: विशाखापत्तनम के 'किंग' हैं विराट कोहली, जानें किन 5 बल्लेबाजों ने ठोके हैं यहां सबसे ज्यादा रन

India vs South Africa, 3rd ODI 2025: भारत और दक्षिण अफ्रीका (IND vs SA 3rd ODI) के बीच जारी 3 मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला 6 दिसंबर को विशाखापत्तनम में खेला जाएगा. मैच के दौरान हर किसी की निगाहें स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) के ऊपर टिकी रहेंगी. क्रिकेट प्रेमियों को उम्मीद है कि वह आखिरी वनडे मुकाबले में भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे. कोहली के आंकड़े भी उनके अच्छे प्रदर्शन के संकेत दे रहे हैं. 'किंग' कोहली ने विशाखापत्तनम में वनडे फॉर्मेट के तहत सबसे ज्यादा रन बनाए हैं. ब्लू टीम की तरफ से शिरकत करते हुए उन्होंने यहां 7 पारियों में 587 रन ठोके हैं.

टॉप 5 में इन दिग्गजों का मान शामिल

विशाखापत्तनम में वनडे फॉर्मेट के तहत सबसे ज्यादा रन बनाने दूसरे भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा हैं. 'हिटमैन' शर्मा ने खबर लिखे जाने तक यहां 7 पारियों में 355 रन बनाए हैं. तीसरे स्थान पर पूर्व कप्तान एम एस धोनी काबिज हैं. धोनी के बल्ले से विशाखापत्तनम में 5 पारियों में 260 रन निकले हैं. 201 रनों के साथ चौथे स्थान पर मौजूदा कैरेबियन स्टार शाई होप काबिज हैं. होप ने यह रन केवल 2 पारियों में बटोरे हैं. टॉप 5 में आखिरी नाम युवराज सिंह का है. पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर ने यहां 4 पारियों में 196 रन बनाए थे.

वनडे फॉर्मेट के तहत विशाखापत्तनम में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 बल्लेबाज

587 रन - विराट कोहली - 7 पारी

355 रन - रोहित शर्मा - 7 पारी

260 रन - एमएस धोनी - 5 पारी

201 रन - शाई होप - 2 पारी

196 रन - युवराज सिंह - 4 पारी

यह भी पढ़ें- 'अभी मैंने तुम्हें बताया था...', समझाते रहे राहुल, मनमानी करते रहे कृष्णा, फिर रायपुर में मिली हार, VIDEO