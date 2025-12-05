विज्ञापन
विशेष लिंक

इंडो-रूस इकोनॉमी समिट: PM मोदी ने दिया 'सुपर ग्रोथ' का मंत्र, जानिए क्या दिया प्लान

Indo-Russia Economy Summit: पीएम मोदी ने कहा कि "सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने में मैन पावर मोबिलिटी की अहम भूमिका है. भारत आज दुनिया में स्किल्ड कैपिटल के तौर पर उभर रहा है."

Read Time: 3 mins
Share
इंडो-रूस इकोनॉमी समिट: PM मोदी ने दिया 'सुपर ग्रोथ' का मंत्र, जानिए क्या दिया प्लान
  • पीएम मोदी ने इंडो-रूस इकोनॉमी समिट में दोनों देशों के रिश्तों में आपसी विश्वास को सबसे बड़ी ताकत बताया
  • भारत और रूस ने 2030 तक आपसी कारोबार को 100 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है
  • भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू हो चुकी है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Indo-Russia Economy Summit: इंडो-रूस इकोनॉमी समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और दोनों देशों के बड़े व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल को संबोधित किया. पीएम मोदी ने दोनों देशों के रिश्तों में 'आपसी विश्वास' को सबसे बड़ी ताकत बताया और भविष्य में व्यापार तथा आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का लक्ष्य रखा.

बड़े लक्ष्य और तेज विकास

PM मोदी ने विश्वास जताया कि भारत बहुत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा. उन्होंने आगे कहा, "दोनों देशों ने 2030 तक आपसी कारोबार को 100 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का बड़ा लक्ष्य रखा है. भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बीच मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर बातचीत शुरू हो गई है. न्यूक्लियर सेक्टर में सहयोग के लिए नई और बड़ी संभावनाएं हैं. डिफेंस और स्पेस सेक्टर को अब प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खोल दिया गया है, जिससे नए निवेश के रास्ते खुलेंगे."

PM मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन का विशेष रूप से धन्यवाद किया, जिन्होंने इतने बड़े प्रतिनिधिमंडल को बिजनेस फोरम में लाने की पहल की. उन्होंने कहा कि भारत-रूस की साझेदारी का आधार यही आपसी विश्वास है, जो संयुक्त प्रयासों को दिशा और गति देता है. 

वीजा और टूरिज्म में आसानी

पीएम मोदी ने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक अहम घोषणा की. जानकारी देते हुए पीएम मोदी ने कहा,  "दोनों देशों के नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीजा पर कई अहम फैसले लिए गए हैं. इससे दोनों देशों के बीच टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे."

स्किल्ड इंडिया और मैन पावर मोबिलिटी

पीएम मोदी ने कहा कि "सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने में मैन पावर मोबिलिटी की अहम भूमिका है. भारत आज दुनिया में स्किल्ड कैपिटल के तौर पर उभर रहा है."

टूरिज्म और लोगों की आवाजाही हुई आसान

इसके अलावा, PM मोदी ने रूसी नागरिकों के लिए 30-दिनों का मुफ्त ई-टूरिस्ट वीज़ा देने की घोषणा की है, जिससे दोनों देशों के बीच टूरिज्म और लोगों की आवाजाही को बढ़ावा मिलेगा.

दोस्ती, ध्रुव तारे' की तरह अटल

इससे पहले पुतिन ने अपने और पीएम मोदी के रिश्ते को पेशेवर और व्यक्तिगत दोनों बताया, जो आपसी विश्वास पर टिका है. उन्होंने कहा कि रूस और भारत की दोस्ती 70 साल से भी पुरानी है और यह 'ध्रुव तारे' की तरह अटल है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Indo-Russia Economy Summit, Putin India Visit, Putin India Visit 2025, Putin India Visit Live, Putin India Visit Pictures
Get App for Better Experience
Install Now