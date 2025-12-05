विज्ञापन
'अभी मैंने तुम्हें बताया था...', समझाते रहे राहुल, मनमानी करते रहे कृष्णा, फिर रायपुर में मिली हार, VIDEO

सोशल मीडिया पर रायपुर मैच का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जहां राहुल, प्रसिद्ध कृष्णा को समझाते हुए नजर आ रहे हैं. मगर उन्होंने राहुल की एक न मानी.

'अभी मैंने तुम्हें बताया था...', समझाते रहे राहुल, मनमानी करते रहे कृष्णा, फिर रायपुर में मिली हार, VIDEO
कृष्णा पर भड़के राहुल.
  • IND vs SA के बीच दूसरा वनडे मुकाबला रायपुर में 3 दिसंबर को खेला गया, जिसमें भारत को हार का सामना करना पड़ा
  • प्रसिद्ध कृष्णा ने भारतीय टीम के लिए आठ दशमलव दो ओवरों में 85 रन दिए, उनकी इकोनॉमी 10.20 रही
  • कप्तान केएल राहुल ने प्रसिद्ध कृष्णा को बार-बार गेंदबाजी गलत जगह से मना किया, लेकिन कृष्णा ने नहीं माना
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जारी 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला 3 दिसंबर को रायपुर में खेला गया. जहां गेंदबाजों के खराब प्रदर्शन के बदौलत भारतीय टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा. मैच के दौरान भारतीय टीम की तरफ से सबसे महंगे गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा रहे. जिन्होंने टीम के लिए 8.2 ओवरों की गेंदबाजी की. इस बीच 10.20 की इकोनॉमी से 85 रन लूटा डाले. मैच के दौरान टीम के कप्तान केएल राहुल ने उन्हें कई बार गलत जगहों पर गेंदबाजी करने से मना भी किया. मगर वह अपनी आदत से बाज नहीं आए. लगातार वह गलत जगहों पर गेंदबाजी करते रहे. नतीजन टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा. 

सोशल मीडिया पर रायपुर मैच का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जहां राहुल, प्रसिद्ध कृष्णा को समझाते हुए नजर आ रहे हैं. स्टंप माइक में कैद हुए वीडियो में राहुल को समझाते हुए सुना जा सकता है, 'जहां मैंने कहा है. वहीं गेंदबाजी करो. मैंने आपको बताया है कि आपको कहां गेंदबाजी करनी है. वहीं डालो. फिलहाल सिर के पास गेंद को नहीं डालो.'

हालांकि, राहुल की इस बात को नजरअंदाज करते हुए कृष्णा ने अपने मन मुताबिक गेंदबाजी करनी जारी रखी. जिससे वह महंगे भी साबित हुए. इसे देख एक समय के बाद राहुल उनके ऊपर भड़क गए. उन्होंने सख्त शब्दों में कहा, 'प्रसिद्ध, अभी मैंने आपको बताया था, फिर भी आप सिर के पास गेंदबाजी कर रहे हैं, भाई.'

भारत को दूसरे वनडे में मिली हार 

दूसरे वनडे मुकाबले में टॉस हारकर भारतीय टीम 50 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 358 रन बनाने में कामयाब हुई थी. ऋतुराज गायकवाड़ (105) और विराट कोहली (102) शतक लगाने में कामयाब रहे, जबकि केएल राहुल ने नाबाद 66 रनों का योगदान दिया. 

भारत की तरफ से जीत के लिए मिले 359 रनों के लक्ष्य को अफ्रीकी टीम ने 49.2 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर आसानी से प्राप्त कर लिया. इस तरह दूसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम को 4 विकेट से शिकस्त का सामना करना पड़ा. 

