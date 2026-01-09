मुस्तफिजुर रहमान की IPL में होने जा रही है वापसी? BCB चीफ का बयान आया सामने

बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान (Mustafizur Rahman) के आईपीएल 2026 से रिलीज किए जाने के बाद दोनों देशों के बीच विवाद खड़ा हो गया है. हाल ही में संपन्न हुए आईपीएल 2026 की मिनी निलामी में उन्हें केकेआर की टीम ने 9.20 करोड़ रुपए की भारी भरकम धनराशि में अपने साथ जोड़ा था. मगर बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हुए अत्याचार के बाद देश में बांग्लादेशी नागरिकों के साथ साथ बांग्लादेशी खिलाड़ियों को लेकर नाराजगी बढ़ गई है. क्रिकेट प्रेमियों ने मांग करनी शुरु कर दी थी कि आईपीएल से बांग्लादेशी खिलाड़ियों को रिलीज किया जाए. फैंस के लगातार दबाव को देखते हुए आखिरकार बीसीसीआई को निर्देश देना पड़ा. नतीजन केकेआर की टीम को बांग्लादेशी तेज गेंदबाज को रिलीज करना पड़ा.

रहमान के आईपीएल से रिलीज किए जाने के बाद सोशल मीडिया पर अब ऐसी अफवाहें सामने आ रही हैं कि बीसीसीआई एक बार फिर से अपने फैसले पर पुनर्विचार कर रहा है और आगामी सीजन में रहमान की वापसी हो सकती है. मगर यह सरासर गलत है. बीसीबी अध्यक्ष ने भी इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है.

बीसीबी अध्यक्ष अमिनुल इस्लाम बुलबुल का कहना है, 'मुस्तफिजुर के आईपीएल में वापसी से संबंधित मेरी बीसीसीआई के साथ कोई लिखित या मौखिक बातचीत नहीं हुई है. मैंने अपने बोर्ड के किसी सदस्य से भी इस बारे में बातचीत नहीं की है. इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है.'

मुस्तफिजुर रहमान का आईपीएल करियर

मुस्तफिजुर रहमान की आईपीएल में हमेशा मांग रही है. खबर लिखे जाने तक उन्होंने यहां कुल 60 मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनको 60 पारियों में 28.45 की औसत से 65 सफलता हाथ लगी है. 29 रन खर्च कर चार विकेट एक मैच में उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन है.

